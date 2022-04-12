Секреты инвестиций от Андрея Коробейника, любимые рецепты Аркадия Попова и главные тренды лета от эстонсих блогеров. Скоро выходит летний номер журнала Jana LUXURY!

В свежем номере:

• Мир успешных интровертов: о том, как и зачем играть в “Что? Где? Когда?”, чем заняться в курортном Пярну, и как правильно вложить деньги, чтобы оказаться в числе инвесторов стартапов-единорогов и тысячекратно вернуть вложенное — выясним у Андрея Коробейника.

• А также узнаем, что любит готовить Аркадий Попов и заглянем в роскошный домашний спа Отта Кийвикаса.

• О том, какими будут главные тренды этого лета, расскажут популярные отечественные блогеры — Ника Марула, Анна Чиркова, Александра Гаген, Ирэн Чуприяновская и Екатерина Вайзер.

• Как построить отдых этим летом: куда отправиться и как организовать все так, чтобы в поездке думать исключительно об отдыхе? Лайфхаки от специалиста!

• Семь деталей стильной террасы: как превратить террасу в полноценную уютную комнату на свежем воздухе?

• Символы любви: как выбрать правильное помолвочное и обручальное кольцо и другие украшения для невесты и жениха, чем порадовать на годовщину свадьбы и какие статусные и необычные украшения можно найти в ювелирных и дизайнерских магазинах Эстонии.

• Классика для пикника. Когда корзина для пикника полна самыми разными вкусностями, найти подходящий ко всему этому напиток, оказывается, проще простого! Выбираем с сомелье легкие белые вина!

• Свобода под парусом. Кто-то “для души” выбирает путешествие на автомобиле, кто-то на мотоцикле, а кто-то… под парусом. Почему яхтинг становятся все популярнее, расспросили известных яхтсменов!

• Где провести медовый месяц или романтические каникулы? Что выбрать — древние достопримечательности или лазурное море? А, может быть, северное сияние? И можно ли все это совместить?..

А также мода весны-лета 2022 с подиумов Tallinn Fashion Week, лайфхаки и новые косметические средства, которые помогут безупречно выглядеть несмотря на жару, варианты, чем заняться этим летом, рецепты роскошных и при этом несложных летних блюд, гороскоп и многое другое!

Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.