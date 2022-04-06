ГАЛЕРЕЯ | Наряды одного цвета стали трендом у знаменитостей

Журналисты обратили внимание, что звезды посетили церемонию награждения кинопремии “Оскар” и музыкальную премию “Грэмми” в образах пастельно-розового цвета. Американский модельер Прабал Гурунг, который создал платье для недавнего выхода актрисы Сары Джессики Паркер, назвал данный оттенок “нью-йоркским розовым”, передает rambler.

Известно, что модным упомянутый цвет стал благодаря телезвезде Крисси Тейген, певице Тинаши и рэперше Saweetie, которые прошлись по красной ковровой дорожке в розовых платьях. Помимо них, тренд поддержали хип-хоп-исполнительница Doja Cat, актер Билли Портер, певица Натали Грант и композитор Анжелика Киджо.