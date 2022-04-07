Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами

Мастер Моник Рапир поделилась со зрителями советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос.