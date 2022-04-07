07.04.2022, 09:30
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами(33)
ФОТО: Shutterstock
Сотрудница салона красоты в Далласе, США, раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте, передает rambler.
Мастер Моник Рапир поделилась со зрителями советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос.
Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами: пористый и жесткий материал негативно влияет на качество волос и приводят к образованию секущихся концов.