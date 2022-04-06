Как сделать эффективный массаж против целлюлита

Почему появляется целлюлит?

Целлюлит — это большое скопление жировых клеток с дистрофией и отеком. Чаще всего бывает на ягодицах, ногах, бедрах, животе. Сосуды закупориваются, а это ухудшает отток лимфы и кровообращение. В результате нарушается обмен веществ, появляются воспалительные процессы, и образовывается рубцовая ткань в подкожной клетчатке. Так и появляется целлюлит. Поэтому массаж против целлюлита на ногах, бедрах и животе должен носить локальный характер, а не общий.

Целлюлит образуется по многим причинам и в разном возрасте. Конечно, обычно он появляется после тридцати лет, но и совсем юные девушки не застрахованы от этой проблемы с кожей. Что касается причин целлюлита, основные из них это:

• резкий набор веса;

• наследственность;

• гормональный сбой;

• стрессы;

• жирная, острая пища;

• вредные привычки.

Любая причина может привести к целлюлиту на животе, ягодицах или бедрах.

Чем полезен массаж?

Эта процедура не оказывает прямого действия на ямочки. Поэтому не следует слишком давить на них. Это может привести к повреждению нервов и мелких сосудов. В результате образуется еще больший отек, увеличится воспаление. Целлюлит станет еще более выраженным.

Цель:

• улучшить кровообращение;

• ускорить метаболизм;

• привлечь кровь в области с целлюлитом;

• накопить активные элементы, которые помогают удалять жир из клеток;

• усилить отток лимфы.

Эта процедура помогает избавиться от целлюлита с помощью улучшения кровообращения, нормализации обмена веществ и насыщения тканей биологически активными веществами.

Массаж — это очень эффективная процедура. Уже через несколько сеансов появляются улучшения. А по окончании целлюлит будет практически незаметным.

Всем ли можно проводить такой массаж? Нет, сеансы можно проводить не всем. Нельзя проводить процедуру при:

• беременности;

• гипертонии;

• онкологии;

• дерматитах;

• проблемах с сердцем;

• опухолях.

В этих случаях лучше использовать другие методы. Например, правильное питание, спорт, ванны.

Массаж в домашних условиях