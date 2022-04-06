Как сделать эффективный массаж против целлюлита(21)
К каким только способам и методам не прибегают женщины, чтобы избавиться от целлюлита. Это и обертывания, и диеты, и массаж. Массаж от целлюлита на ногах и бедрах действительно является хорошим средством. Он помогает избавиться от целлюлита в короткие сроки. Делать его можно и в салоне, и в домашних условиях, передает myjane.
Почему появляется целлюлит?
Целлюлит — это большое скопление жировых клеток с дистрофией и отеком. Чаще всего бывает на ягодицах, ногах, бедрах, животе. Сосуды закупориваются, а это ухудшает отток лимфы и кровообращение. В результате нарушается обмен веществ, появляются воспалительные процессы, и образовывается рубцовая ткань в подкожной клетчатке. Так и появляется целлюлит. Поэтому массаж против целлюлита на ногах, бедрах и животе должен носить локальный характер, а не общий.
Целлюлит образуется по многим причинам и в разном возрасте. Конечно, обычно он появляется после тридцати лет, но и совсем юные девушки не застрахованы от этой проблемы с кожей. Что касается причин целлюлита, основные из них это:
• резкий набор веса;
• наследственность;
• гормональный сбой;
• стрессы;
• жирная, острая пища;
• вредные привычки.
Любая причина может привести к целлюлиту на животе, ягодицах или бедрах.
Чем полезен массаж?
Эта процедура не оказывает прямого действия на ямочки. Поэтому не следует слишком давить на них. Это может привести к повреждению нервов и мелких сосудов. В результате образуется еще больший отек, увеличится воспаление. Целлюлит станет еще более выраженным.
Цель:
• улучшить кровообращение;
• ускорить метаболизм;
• привлечь кровь в области с целлюлитом;
• накопить активные элементы, которые помогают удалять жир из клеток;
• усилить отток лимфы.
Эта процедура помогает избавиться от целлюлита с помощью улучшения кровообращения, нормализации обмена веществ и насыщения тканей биологически активными веществами.
Массаж — это очень эффективная процедура. Уже через несколько сеансов появляются улучшения. А по окончании целлюлит будет практически незаметным.
Всем ли можно проводить такой массаж? Нет, сеансы можно проводить не всем. Нельзя проводить процедуру при:
• беременности;
• гипертонии;
• онкологии;
• дерматитах;
• проблемах с сердцем;
• опухолях.
В этих случаях лучше использовать другие методы. Например, правильное питание, спорт, ванны.
Массаж в домашних условиях
Можно делать эту процедуру в салоне, а можно и дома. Чтобы сделать это правильно, следует знать о некоторых нюансах:
• массаж необходимо делать по направлению оттока лимфы и крови;
• чтобы руки лучше скользили, используйте антицеллюлитный крем или разные масла, которые надо предварительно развести;
• движения должны быть сильными, но не слишком. Кожа должна приобрести розовую окраску, а не красную;
• начинать надо нежно и медленно, постепенно темп надо увеличивать, а закончить — тоже расслабляющими движениями;
• нельзя сильно надавливать в области нервных и сосудистых сплетений, в местах локализации лимфоузлов.
Процедуру обычно проводят в течение 3-20 минут на одном участке тела. Можно проводить вакуумный, медовый массаж, а также антицеллюлитный массаж с помощью щетки и специального крема.
Перед началом сеанса процедуры от целлюлита следует принять теплый душ, чтобы поры раскрылись. Желательно провести и пилинг. Это поможет убрать мертвые частички кожи. А затем можно приступать к процедуре. Она состоит из нескольких этапов:
• поглаживание — осуществляется в начала и в конце процедуры. Надо проводить по коже кончиками пальцев или всей ладонью. В области ягодиц можно делать круговые движения;
• растирание — заключается в растяжении и смещении тканей с помощью круговых, спиралевидных движений ладоней. Это поможет уменьшить отек тканей и избавиться от целлюлита;
• выжимание — надо делать энергичными и быстрыми движениями вдоль мышц. При этом боль не должна появляться. Можно делать выжимание основанием ладони, ребром или, прижимая пальцы друг к другу;
• разминание — можно делать путем захвата кожи кончиками пальцев и перемещая ее быстрыми движениями. А можно поместить большой участок кожи между ладонями и перетирать так мышцы;
• похлопывание — надо делать ребрами ладоней, кулаками или кончиками пальцев. Хлопать надо аккуратно.
После того, как вы сделали антицеллюлитный массаж, надо принять контрастный душ. Это поможет ускорить кровообращение. Холодной струей массируйте проблемные участки. Делайте это буквально несколько секунду, затем вернитесь к горячей воде. После этого разотрите кожу жестким полотенцем.
Если вы будете регулярно проводить такую процедуру, целлюлит уйдет. Кожа за несколько сеансов разгладится, и вы даже можете потерять несколько сантиметров в объемах. Конечно, стоит помнить также о правильном питании и физической нагрузке. Это тоже необходимо для решения проблемы.