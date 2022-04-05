Эксперт назвала специю, которая защитит сердце(11)
Древнейшая пряность — один из важных элементов индийской и азиатской кухонь. Полезные свойства и противопоказания имбиря досконально изучены наукой, пряность эффективно используется и в народной медицине. Масла, капсулы и порошки из корня имбиря предлагают в качестве средств для похудения, он помогает устранить тошноту и избавит от боли в горле, сообщает rambler.
Эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендует включить имбирь в рацион для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание в корнеплоде магния, калия и селена способно укрепить сердечную мышцу.
Эксперт также отметила, что лучше не злоупотреблять имбирем тем, кто страдает гастритом, язвой желудка, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. Корнеплод противопоказан беременны женщинам на поздних сроках и в период грудного вскармливания, пишет Daily Express.