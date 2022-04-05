Назван недорогой продукт, который защищает от рака

Всем известен такой продукт, как белокочанная капуста, которую называют “царицей огорода”. И не зря, ведь она очень полезна для здоровья, служит кладезем витаминов и минералов, а также имеет приятный вкус.

Капуста белокочанная обладает многими полезными свойствами. Этот уникальный продукт способен поддерживать иммунитет долгое время. Содержание в овоще аскорбиновой кислоты защищает от злокачественных образований.

Частое употребление капусты укрепляет здоровье, помогает выводить токсины и даже замедляет старение организма, передает китайское издание Sina.

Содержащиеся в капусте органические кислоты и клетчатка положительно влияют на желудочно-кишечный тракт — они усиливают выработку ферментов и выгоняют застоявшуюся желчь. Клетчатка также регулирует уровень холестерина, а работу сердца нормализует калий, которого в капусте предостаточно.