Пожилая эстонка нашла своего принца в интернете: “Я и не знала, что жизнь может быть так хороша!”

Больше десяти лет назад жительница Виртсу Ристе Ноор (78) стала вдовой. “Что теперь делать?” — подумала она. И, чтобы не грустить дома, женщина решила проводить мероприятия, чтобы собирать вместе пожилых людей. Она наклеила на доску объявлений плакат с информацией о собраниях для всех людей пожилого возраста.

Первая встреча состоялась в день масленицы. По этому поводу наварили горохового супа, на столе были булочки со взбитыми сливками. “На санках мы не катались, все-таки возраст участников немаленький. Вместо этого мы запускали бумажные самолетики и смотрели, чей пролетит дальше”, — рассказывает Ристе. Она показывает бумаги, на которых зафиксированы самые важные моменты с собраний клуба.

Из них видно, что в тот день звучал аккордеон и клубу выбирали название. Предложений было множество: "Нить судьбы", "Круг жизни", "Млечный путь надежды", "Наша радость"… Но в итоге большинство проголосовало за “60+”, так оно и закрепилось. Месяц спустя они собрались вновь. Стол ломился от еды. Из документов также видно, что для того, чтобы дисциплинировать членов клуба и покрыть небольшие расходы, была установлена ежемесячная плата за участие в размере 1 евро.

Попутно обсуждалось, может ли волость возместить расходы на транспорт. Но тогда этого все же не случилось. Играли в игру с яйцами (Munamäng — прим. Delfi), а также проводили викторину. Ристе проводила встречи клуба в течение 11 лет. Число участников то возрастало, то уменьшалось, так как часть людей уходила на тот свет.

Ристе говорит, что это было замечательное время. Но теперь она устала и надеется, что кто-то помоложе возьмет на себя руководство. Но пока что подходящий человек найден не был и Ристе уговаривают, чтобы она продолжала этим заниматься. “Хотя мое имя и означает молодость (по-эстонски noor — молодой, юный — прим.Delfi), но я все-таки старею и больше не могу нести это все на своих плечах. Проблем достаточно. У нас нет своего места, мы организовываем встречи в школе. С деньгами туго, цены растут”.

Судьбоносная встреча