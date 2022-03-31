3 самых справедливых Знака Зодиака

Есть множество законов, по которым живет Вселенная. Ни один из них не подразумевает нечестности и несправедливости. Такой подход портит карму и лишает нас счастья. Именно поэтому старайтесь бороться с чувством несправедливости в своем собственном сердце и в мире вокруг вас, пишет Dailyhoro.ru.

Дева

Девами в попытках достичь или добиться справедливости движет искренняя доброта. Они очень не любят, когда на их глазах кто-то манипулирует чужими чувствами, либо когда кто-то получает то, чего совершенно не заслужил, забрав все лавры у тех, кто действительно сделал больше.

Девы очень любят, когда в жизни все происходит ровно так, как того заслуживают люди. Представители данного Знака много трудятся и не жалуются на жизнь, поэтому искренне радуются, когда их или окружающих настигает успех. Девы уважают трудяг и всех тех кто не говорит, а делает. Именно по этой причине из них получаются самые лучшие в мире руководители, ведь Девы любят поощрять своих работников.

Справедливость — это кармическая задача все Дев. Это их призвание, ведь в прошлой жизни они могли стать жертвой чужой гордости, самолюбия, жадности.

Скорпион

Скорпионы справедливы, потому что они частенько бывают крайне религиозными. Они не хотят, чтобы их Бог был ими недоволен. Даже если Скорпионы не относят себя ни к какой религии, они все равно верят в том, что доброта и справедливость привлекают в жизнь только самое лучшее.

Практически все представители данного Знака искренне верят в то, что плохие поступки возвращаются. Называйте это кармой или великим вселенским законом равновесия, но сути это не поменяет. Скорпионы верят в то, что ничего в этом мире не проходит бесследно. Более того, у этих людей есть некая высшая связь с центром Вселенной. Она выражается в мощнейшей интуиции и эмпатии, которые помогают им принимать правильные решения, лишенные эгоизма.

Козерог