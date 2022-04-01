ВИДЕО | Бабушкин способ: девушка показала, как растянуть тесные джинсы — и удивила подписчиков

На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @bug318_ объяснила, что купила в магазине подержанных вещей голубые джинсы с принтом в виде белых вертикальных полос. По словам девушки, ей очень понравилась упомянутая вещь, поэтому она решила приобрести ее, несмотря неподходящий маленький размер.

Дома блогерша показала обновку бабушке и пожаловалась на то, что она ей мала. Женщина, в свою очередь, порекомендовала внучке надеть джинсы и принять в них душ.

“Просто поверь мне: помойся в джинсах, а затем немного пройдись в них по дому, чтобы они растянулись до нужного размера. Затем дай им высохнуть естественным путем”, — посоветовала она.