Искусственные подсластители назвали небезопасной заменой сахару

Популярные сахарозаменители, которые добавляют в продукты и напитки, могут повышать риск рака. К такому выводу пришли ученые из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований, университета Сорбонна и нескольких других исследовательских и медицинских центров Франции. Статья опубликована в журнале PLOS Medicine.

Исследователи проанализировали данные о более чем ста тысячах французов, наблюдения за которыми велись на протяжении в среднем восьми лет. Участники предоставляли ученым информацию о своем здоровье, образе жизни, питании и так далее. Кроме того, время от времени участники в течение суток записывали, что они едят и пьют, указывая названия брендов продуктов.

При анализе данных ученые учитывали множество факторов, потенциально способных повлиять на риск развития рака, включая возраст, пол, уровень образования и физической активности, курение, индекс массы тела, рост, набор веса в течение периода наблюдений, наличие диабета, семейную историю онкологических заболеваний. Кроме того, исследователи учитывали привычный рацион питания каждого участника — калорийность пищи, уровень потребления алкоголя, соли, сахара, клетчатки, насыщенных жиров, овощей и фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов.

В итоге было установлено, что у людей с высоким уровнем потребления сахарозаменителей, особенно аспартама и ацесульфама-К, риск развития онкологических заболеваний на 13% выше, чем у тех, кто искусственные подсластители не употребляет. Причем наиболее высокие риски связаны с раком молочной железы и видами рака, обусловленными ожирением.

Хотя у исследования есть ряд важных ограничений — например, оно основано на данных о питании, полученных не из независимых источников, а от самих участников, — авторы считают, что искусственные подсластители нельзя считать безопасной альтернативой использованию сахара в продуктах и напитках, и нормы их применения необходимо пересмотреть.