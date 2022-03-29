ГАЛЕРЕЯ | Открытие обновленного магазина Tradehouse в ТЦ Nautica привлекло много эпатажных и знаменитых людей

Многие посетившие мероприятие известные в светских кругах лица, только в день мероприятия узнали, с чем именно имеется дело. На прошлой неделе у людей в почтовых ящиках появились кисти, на которых можно было прочесть “Save the date!”, дату и слоган #prettycurious. Приглашение посеяло любопытство и вызвало ряд вопросов у контент-разработчиков: “С какой компанией имеется дело? Кто-нибудь знает?” По словам генерального директора Tradehouse Лауры Кулдкепп, приглашения во всех отношениях выполнили свою задачу: “Сохранение бренда в секрете было преднамеренным, чтобы обеспечить момент неожиданности как для гостей, так и для коллег. Приятно признать, что все прошло по плану — эстонцы замечательно любопытны”.

По словам генерального директора, обновление бренда планировалось уже давно, но было претворено в жизнь всего лишь за головокружительную пару месяцев. “Процесс был интенсивным, но мы полностью удовлетворены результатом”, — подтвердила она. По словам Кулдкепп, “Pretty Curious” — это не просто слоган, который будет просто сопровождать мероприятие, а дело имеется с парой слов, которые останутся с Tradehouse и в будущем. “Наши клиенты умны и интересуются всем, от страны происхождения бренда до ингредиентов. Мы также стремимся быть честными, любопытными и скептически относиться к тому, что мы предлагаем нашим клиентам”, — огласила она миссию Tradehouse.