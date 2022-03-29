ГАЛЕРЕЯ | Открытие обновленного магазина Tradehouse в ТЦ Nautica привлекло много эпатажных и знаменитых людей
28 марта Tradehouse представил в торговом центре Nautica свой новый брендинг и расширившийся магазин, умев привлечь десятки ярких фигур мира красоты. Напряжение начало нарастать появлением приглашений уже за неделю до этого, вызвав много положительных отзывов в социальных сетях. Тайна была раскрыта сегодня на захватывающем, рекламирующем бренд мероприятии, ведущей которого была Саара Пиус, а на сцену вышла певица YASMYN.
Многие посетившие мероприятие известные в светских кругах лица, только в день мероприятия узнали, с чем именно имеется дело. На прошлой неделе у людей в почтовых ящиках появились кисти, на которых можно было прочесть “Save the date!”, дату и слоган #prettycurious. Приглашение посеяло любопытство и вызвало ряд вопросов у контент-разработчиков: “С какой компанией имеется дело? Кто-нибудь знает?” По словам генерального директора Tradehouse Лауры Кулдкепп, приглашения во всех отношениях выполнили свою задачу: “Сохранение бренда в секрете было преднамеренным, чтобы обеспечить момент неожиданности как для гостей, так и для коллег. Приятно признать, что все прошло по плану — эстонцы замечательно любопытны”.
По словам генерального директора, обновление бренда планировалось уже давно, но было претворено в жизнь всего лишь за головокружительную пару месяцев. “Процесс был интенсивным, но мы полностью удовлетворены результатом”, — подтвердила она. По словам Кулдкепп, “Pretty Curious” — это не просто слоган, который будет просто сопровождать мероприятие, а дело имеется с парой слов, которые останутся с Tradehouse и в будущем. “Наши клиенты умны и интересуются всем, от страны происхождения бренда до ингредиентов. Мы также стремимся быть честными, любопытными и скептически относиться к тому, что мы предлагаем нашим клиентам”, — огласила она миссию Tradehouse.
Все мероприятие по рекламе нового бренда сопровождалось пестрой — в лучшем смысле этого понятия — программой исполнителей. Уже за несколько часов до праздничного мероприятия посетители Nautica могли услышать, как крутит диски DJ Andres Uibo и на барабанах играет барабанщик Meinart. Ведущей веселого мероприятия была актриса Саара Пиус, которая поддерживала настроение гостей и обеспечивала бесперебойную течение мероприятия. Праздничное перерезание ленты предваряли танцовщицы Free Flow, представившие инспирированную новыми цветами Tradehouse танцевальную программу с LED-лентами. Праздничную точку в мероприятии поставила удостоенная звания “Артистка года” певица YASMYN.
Tradehouse является имеющим 20-летний опыт работы, ведущим продавцом по продаже косметики и проводящей обучение компанией, которая представляет более 700 брендов и в ассортименте которого представлено более 100 000 продуктов.