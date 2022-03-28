Плесень на стенах: варианты избавления

Попадая в дыхательные пути, споры грибка начинают формировать там крайне благоприятную среду для последующего развития бронхитов, пневмоний, трахеитов, ринитов и синуситов, а вследствие слишком продолжительного контакта с грибком человек запросто может столкнуться еще и с бронхиальной астмой. Также грибковые бактерии нередко выступают и в качестве основной причины развития стоматита, кандидоза и различных кожных заболеваний. А еще грибковые споры являются сильными аллергенами, способными спровоцировать целый ряд серьезных недугов, включая и респираторный аллергодерматоз, а также конъюнктивит. Если же имеющаяся в помещении плесень умудрилась осесть еще и на продуктах питания, в случае попадания в организм она может спровоцировать развитие некоторых заболеваний почек, а также цирроза печени. Кроме того, иногда проживающие в условиях повышенной влажности граждане сталкиваются с вызванным афлотоксинами афлотоксикозом, и вот это, пожалуй, одно из самых страшных последствий, так как данное заболевание опасно появлением различных мутаций на клеточном уровне и последующим развитием онкологических недугов.

На наличие в помещении черной плесени вполне может указывать характерный запах, и в данном случае необходимо принимать срочные меры, так как грибку присуща впечатляющая скорость распространения, в результате чего он может нанести весомый материальный ущерб, но в данном случае главное вовсе не это — грибок очень серьезно вредит еще и здоровью!

В подавляющем большинстве случаев процессы образования плесени стартуют в помещениях с избыточной влажностью, которая в свою очередь запросто может стать следствием некачественной вентиляции. Также к возникновению плесени могут привести охлаждения и промерзания конструкций — как правило, данная особенность присуща домам и целому ряду иных помещений, фундамент, стены и пол коих не были утеплены специальными материалами. А к второстепенным факторам принято относить ошибки в строительстве, разного рода нарушения непроницаемости водоподающих систем, а также протекания кровли.

Варианты избавления

Современные производители предлагают великое множество самых разнообразных средств для избавления от плесени на стенах — специально предназначенные для этих целей растворы не составит труда приобрести практически в любом магазине хозяйственных товаров. Если же найти данные средства в продаже так и не удалось, вполне допустимо прибегнуть и к помощи некоторых народных средств, способных похвастаться тоже достаточно высокой эффективностью. И наиболее ценными помощниками станут:

Медный купорос. Один из самых доступных, и, пожалуй, наиболее популярный в данный момент вариант. На основе медного купороса готовят раствор, разводя его с водой в соотношении 1:10, а наносить его следует щеткой либо распылителем.

Отбеливатель. В данном случае следует брать изготовленные на основе гидрохлорита натрия отбеливатели — действующее вещество таких средств оказывает на грибок самое что ни на есть губительное воздействие. Перед применением средство разводится с водой в пропорции 1:10, и наносят его на покрытую грибком поверхность при помощи щетки, ветоши либо распылителя. Вот только данный метод очищения подходит исключительно для твердых и гладких поверхностей.

Уксус. Его заливают в распылитель и сразу же приступают к обработке пораженных участков. В идеале уксус необходимо оставить на поверхности для лучшего воздействия примерно на час, после чего его основательно смывают водой и хорошенько проветривают помещение.

Масло чайного дерева. Оно подойдет для борьбы с относительно небольшими участками плесени. С водой данное масло разводят в соотношении 1:50, нанося его впоследствии на пораженные грибком участки с помощью распылителя. И, что немаловажно, смывания такой раствор не требует!

Перекись водорода. Решившись на ее использование, важно не забывать о том, что в связи с тем, что перекись водорода может похвастаться еще и отбеливающим эффектом, она подойдет для применения далеко не на всех поверхностях. Если же данный вариант все-таки подходит, то перекись водорода наносят на покрытые плесенью участки, а по прошествии четверти часа смывают остатки средства водой.

И, конечно же, ни в коем случае не следует забывать о том, что для наиболее эффективного устранения плесени со стен необходимо постараться ликвидировать еще и провоцирующие ее возникновение факторы. Если же этого не сделать, эффект может оказаться весьма непродолжительным! Так что комплексный подход к решению данной проблемы будет в данном случае самым лучшим выбором!