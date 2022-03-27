Врач назвала количество допустимых яиц в неделю

В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отметила Разаренова. Максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.

“Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории, здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам”, — объяснила Разаренова.

Однако чрезмерное употребление яиц приводит к аллергическим реакциям и нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Также важно принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта, передает rambler.