Какие упражнения опасны после 55 лет

К таковым, например, относятся горячая йога. Её ещё называют бикрам. Связано это с тем, что высокая температура и влажность могут привести к развитию головокружения. А по мнению некоторых специалистов, данная активность даже увеличивает риск развития инсульта.

То же самое касается интервальных высокоинтенсивных тренировок, отжиманий и приседаний — все они могут нанести ущерб костям и суставам, которые с возрастом становятся более хрупкими.

Не советуют специалисты после 55 лет и планку. Объясняется это тем, что поясничный отдел позвоночника испытывает довольно сильное напряжение, когда человек находится в таком положении. А это значит, что если у человека остеохондроз в этой части, то упражнение может лишь вызвать обострение заболевания.