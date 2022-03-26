5 способов научиться экономить: рекомендации психолога

Казалось бы, что сложного? Мало денег — значит, нужно урезать траты и не покупать лишнего. Но разумно тратить сложнее, чем кажется, — на практике отказаться от удовольствия прямо сейчас ради перспективы бывает невыносимо тяжело.

С одной стороны, это понятно: человек, находясь в стрессе, видит нечто очень соблазнительное в магазине, так и хочется порадовать своего внутреннего ребенка, и гори оно все синим пламенем. С другой — нужно все же выстроить некую стратегию, которая позволит пережить непростые времена, утверждает психолог Людмила Дао.

Парадокс покупателя: богатые покупают сразу

Психологи обнаружили очень любопытный парадокс: богатые люди, когда идут за покупками, чаще всего выбирают именно то, за чем пришли. А вот те, кто должен считать деньги и тратить с умом, куда чаще тратят на различные необязательные вещи или услуги. Кажется, что должно быть наоборот, но — нет.

Оказывается, чем дольше мы размышляем, можем ли мы позволить себе какую-то вещь, тем больше вероятность, что мы отвлечемся. Поддадимся соблазну. И вместо одного достойного и действительно нужного приобретения сделаем сто маленьких и опрометчивых. Что же делать, если помнить об этом парадоксе во время шопинга? Как он поможет тренировать силу воли стать экономнее и разумнее в тратах?

1. Один день — одно решение.

Важные финансовые решения требуют от нас серьезной силы воли, мудрости и часто смелости. Если попытаться решить несколько вопросов за один раз, сила воли окажется перенапряженной. А это значит — контроль над собой и своими действиями ослабнет. Именно в таком состоянии мы и делаем ненужные покупки, о чем потом искренне жалеем (и испытываем чувство вины).

2. Ведите дневник расходов.

Мобильный банк — это другое. Очень важно записывать свои расходы (да, кофе на заправке тоже считается!) руками в тетрадь. Скорее всего, вы очень удивитесь, когда увидите внушительную сумму, которая за месяц уходит вообще непонятно на что. А с ведением дневника станет очень даже понятно.

3. Учитесь копить.