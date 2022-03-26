26.03.2022, 12:01
Какие витамины нужны для энергии
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Многие жалуются на упадок сил и апатию. Однако такая проблема является следствием недостатка определенного витамина в организме, передает Rambler.
Диетолог Елена Соломатина призвала россиян не пытаться повысить энергию за счет большого количества кофе.
Как сообщила эксперт “Вечерней Москве”, добавление сиропов и постоянное употребление кофе сильно навредит здоровью. Организму нужны витамины и микроэлементы для энергии, а не кофеин и сахар.
Эксперт добавила: дефицит йода, хрома и железа также сильно влияют на самочувствие человека.
Нужно пересмотреть свой рацион, чтобы включить туда все необходимые продукты, при употреблении которых появится энергия и повысится настроение, заключила Соломатина.