Какие витамины нужны для энергии

Диетолог Елена Соломатина призвала россиян не пытаться повысить энергию за счет большого количества кофе.

Как сообщила эксперт “Вечерней Москве”, добавление сиропов и постоянное употребление кофе сильно навредит здоровью. Организму нужны витамины и микроэлементы для энергии, а не кофеин и сахар.

Эксперт добавила: дефицит йода, хрома и железа также сильно влияют на самочувствие человека.

Нужно пересмотреть свой рацион, чтобы включить туда все необходимые продукты, при употреблении которых появится энергия и повысится настроение, заключила Соломатина.