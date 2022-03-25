Дерматолог объяснила, чем можно заменить дезодорант

Не секрет, что множество используемых нами средств, будь то предметы для личной гигиены или косметика, в своем составе содержат далеко не безобидные вещества, которые могут нанести вред здоровью. В Сети существует огромное количество способов избавиться от запаха пота без дезодорантов, какие из них самые эффективные и безопасные, передает rambler.