Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2022 года(2)
Апрель 2022 года — очень яркое, позитивное и благоприятное время для большинства людей любых Знаков Зодиака. Тем не менее, астрологи выделяют несколько Знаков, которым будет везти чуть больше, чем всем остальным. Именно о них и пойдет речь далее, пишет dailyhoro.
В апреле многим из нас удастся перезагрузить свою жизнь. Это идеальное время для того, чтобы начать что-то новое и избавиться от всего старого, изрядно надоевшего и серого, тянущего нас ко дну.
Какие планеты помогут нам стать удачливее
Весь апрель человечество будет плясать под дудку Меркурия. Прямо перед началом второго месяца весны планета сбросит с себя бремя в виде нахождения в Знаке Рыб. Переход в Знак Овна улучшит наше душевное состояние и повысит интеллектуальную продуктивность. Потом Меркурий 11 апреля перейдет в Знак Тельца, чем усилит свою энергетику. После этого 29 апреля он и вовсе войдет в Знак Близнецов, заняв идеальное положение.
5 апреля станет намного более сильной и созидательной Венера в Знаке Рыб. Это тоже будет очень благоприятным транзитом. Из негативных событий стоит выделить переход Марса в Знак Рыб 15 числа. Это событие тоже внесет свою лепту, разделив Знаки на две большие группы — которым будет везти чуть чаще и которым будет везти реже, нежели остальным.
Самые удачливые люди по Знаку Зодиака в апреле
Телец. На представителей данного Знака негативно настроенный Марс почти не повлияет, зато очень сильно будет влиять Венера и частично поможет стать удачливее Меркурий. Получается, что Тельцы будут очень успешными в любви. Астрологи считают, что эти люди станут самыми востребованными, обаятельными и харизматичными. Также соответствующие планеты помогут Тельцам укрепить свою уверенность в себе. Это будет великолепное время для поисков второй половинки, романтики.
Также в апреле астрологи советуют Тельцам переводить отношения на новый уровень. Можно смело планировать свадьбу на этот месяц. Простым и понятным станет общение с близкими людьми. Все ссоры и конфликты сойдут на нет.
Весы. Это самые большие везунчики предстоящего месяца. На Весов Марс почти не влияет, но зато Венера и Меркурий дарят этим людям свою защиту и снабжают позитивной энергией. В апреле Весам станет гораздо проще заводить новые знакомства. Они будут более общительными и менее замкнутыми. Это очень яркое и веселое время, в которое у Весов исчезнут страхи, неуверенность и апатия.
Это идеальный период для совершения покупок, поисков новой работы, отдыха или смены обстановки. Венера даст им очень много энергии, физической и эмоциональной выносливости. Все, что нужно представителям данного Знака — это наличие четкого плана на будущее.
Водолей. Влияние Марса на Водолеев довольно ощутимое, но эта планета свои негативным переходом все равно никак не изменит жизнь представителей данного Знака. Меркурий и Венера объединят усилия для того, чтобы нивелировать отрицательные энергетические вибрации красной планеты. Водолеи получат мощнейший заряд радости и оптимизма.
Водолеям можно будет отправляться в дальние поездки и не бояться проблем. Их жизнь улучшится, причем в значительной мере благодаря Венере. Планета даст им столько энергии, сколько хватит с лихвой на любое новое начинание.