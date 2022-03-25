Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2022 года

В апреле многим из нас удастся перезагрузить свою жизнь. Это идеальное время для того, чтобы начать что-то новое и избавиться от всего старого, изрядно надоевшего и серого, тянущего нас ко дну.

Какие планеты помогут нам стать удачливее

Весь апрель человечество будет плясать под дудку Меркурия. Прямо перед началом второго месяца весны планета сбросит с себя бремя в виде нахождения в Знаке Рыб. Переход в Знак Овна улучшит наше душевное состояние и повысит интеллектуальную продуктивность. Потом Меркурий 11 апреля перейдет в Знак Тельца, чем усилит свою энергетику. После этого 29 апреля он и вовсе войдет в Знак Близнецов, заняв идеальное положение.

5 апреля станет намного более сильной и созидательной Венера в Знаке Рыб. Это тоже будет очень благоприятным транзитом. Из негативных событий стоит выделить переход Марса в Знак Рыб 15 числа. Это событие тоже внесет свою лепту, разделив Знаки на две большие группы — которым будет везти чуть чаще и которым будет везти реже, нежели остальным.

Самые удачливые люди по Знаку Зодиака в апреле

Телец. На представителей данного Знака негативно настроенный Марс почти не повлияет, зато очень сильно будет влиять Венера и частично поможет стать удачливее Меркурий. Получается, что Тельцы будут очень успешными в любви. Астрологи считают, что эти люди станут самыми востребованными, обаятельными и харизматичными. Также соответствующие планеты помогут Тельцам укрепить свою уверенность в себе. Это будет великолепное время для поисков второй половинки, романтики.

Также в апреле астрологи советуют Тельцам переводить отношения на новый уровень. Можно смело планировать свадьбу на этот месяц. Простым и понятным станет общение с близкими людьми. Все ссоры и конфликты сойдут на нет.