24.03.2022, 19:30
Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина(40)
ФОТО: pexels
Американский врач-диетолог Джули Аптон назвала четыре напитка, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ENTN), пишет rambler.
Для борьбы с высоким уровнем холестерина Аптон советует пить чай.
“Чай полезен для сердца благодаря растительным соединениям флавоноидам, которые способствуют снижению количества холестерина, а еще улучшению здоровья кровеносных сосудов”, — объяснила диетолог.
Гранатовый сок также богат флавонидами и содержит антиоксиданты, способствующие сокращению количества холестерина. Аптон ссылается на исследования, которые показывают, что 100-процентный гранатовый сок замедляет рост холестериновых бляшек.