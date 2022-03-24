Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина

Для борьбы с высоким уровнем холестерина Аптон советует пить чай.

“Чай полезен для сердца благодаря растительным соединениям флавоноидам, которые способствуют снижению количества холестерина, а еще улучшению здоровья кровеносных сосудов”, — объяснила диетолог.

Гранатовый сок также богат флавонидами и содержит антиоксиданты, способствующие сокращению количества холестерина. Аптон ссылается на исследования, которые показывают, что 100-процентный гранатовый сок замедляет рост холестериновых бляшек.