Красота и здоровье
24.03.2022, 19:30

Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина

 (40)
ФОТО: pexels

Американский врач-диетолог Джули Аптон назвала четыре напитка, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ENTN), пишет rambler.

Для борьбы с высоким уровнем холестерина Аптон советует пить чай.

“Чай полезен для сердца благодаря растительным соединениям флавоноидам, которые способствуют снижению количества холестерина, а еще улучшению здоровья кровеносных сосудов”, — объяснила диетолог.

Гранатовый сок также богат флавонидами и содержит антиоксиданты, способствующие сокращению количества холестерина. Аптон ссылается на исследования, которые показывают, что 100-процентный гранатовый сок замедляет рост холестериновых бляшек.

Оставить комментарий Читать комментарии (40)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии