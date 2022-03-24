РЕЦЕПТ | Творожные плюшки с клюквенным джемом

Творог — 250 г

Мука пшеничная (с небольшой горкой) — 7 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Яйцо куриное (1 яйцо в творожное тесто, 1 яйцо для смазки плюшек перед выпеканием) — 2 шт

Желток яичный — 1 шт

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Масло сливочное (размягченное сливочное масло) — 100 г

Джем (термостабильный клюквенный или любой другой джем по вкусу)

Творог (250 гр.) протереть через металлическое сито. Это нужно сделать обязательно! Творог должен иметь однородную структуру.

В миску с протертым творогом добавить яйцо (1 шт.), яичный желток (1 шт.). В отдельной миске соединить все сухие ингредиенты: муку (7 ст. ложек), разрыхлитель (1 ч. ложка). Добавить сахар (3 ст. ложки). Добавить размягченное сливочное масло (100 гр.). Творожное тесто хорошо вымешать.

Для начинки лучше использовать любой термостабильный джем. Если у вас нет термостабильного джема, можно в обычный джем добавить картофельный или кукурузный крахмал и частично стабилизировать джем. Этим вы предотвратите вытекание джема из плюшек.

Тесто разделить на части, каждую часть раскатать в пласт толщиной 6-7 мм, выемкой для теста вырезать круг (d 10-12 см). На середину круга добавить 1 ч. ложку джема, сверху края защипнуть.

Плюшки выложить на противень, застланный пекарской бумагой. Плюшки смазать взбитым яйцом и отправить в разогретый до t180-190С. духовой шкаф. Выпекать плюшки до золотистого цвета. Готовые остывшие плюшки посыпать сахарной пудрой.