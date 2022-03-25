Для укрепления сердца нужно каждый день есть клюкву

Ежедневное употребление клюквы - это ключ к укреплению здоровья сердца, как показало исследование. Когда мужчины употребляли эквивалент 100 г этих ягод ежедневно, то у них в сердечном функционале всего через месяц отмечались заметные признаки улучшения. Исследователи утверждают, что этот насыщенный антиоксидантами продукт положительно воздействовал на приток крови в артериях, причём данный эффект можно было заметить всего через два часа.

Клюква уже давно является предметом для пристального интереса со стороны науки именно в плане укрепления здоровья сердца. Считается, что эти ягоды предотвращают воспалительные процессы и защищают клетки от повреждений. Предыдущие исследования показывали, что клюква может предотвращать инфекции мочевыводящих путей и уменьшать риск болезней десен, язва желудка и рака.

Однако врачи рекомендуют употреблять сырую клюкву или обрабатывать её с помощью блендера, но не пить клюквенный сок, который, как правило, содержит множество сахара. В последнем по счету исследовании приняли участие 45 добровольцев мужского пола в возрасте от 18 до 45. За ними наблюдали в течение месяца, чтобы понять, как эти ягоды воздействуют на артериальное давление, интенсивность сердцебиение и артерии.