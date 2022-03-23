Истории о природе, или Как можно интересно отвечать на детские “почемучки”?
Набирайтесь знаний с Maxima! Составленная для Maxima писательницей Эпп Петроне и всемирно известным фотографом-натуралистом Ремо Сависааром развивающая книга “О природе” дает как детям, так и папам-мамам возможность лучше изучить эстонскую природу.
Нет таких родителей, у которых не возникало бы проблем с бесконечными “почему” ребенка. Почему у птиц нет зубов? Почему листья деревьев осенью становятся разноцветными? Почему аисты летают клином? Почему…?
Как объяснить простые вещи так, чтобы ребенок мог их легко понять? Написанная для дошкольников и учащихся начальных классов книга “О природе” является одновременно и учебником по природоведению для детей, и толковым словарем для их родителей. Потому что по-детски простые вопросы получают четкие, лаконичные, простые ответы. Именно такие, каких дети ожидают от мамы и папы.
Занимательное чтение, увлекательные занятия и 100 уникальных наклеек
Новую развивающую книгу можно купить только в магазинах Maxima по всей Эстонии. Но почему это именно развивающая книга, а не просто сборник рассказов? Потому что помимо чтения книга “О природе” предлагает детям и другие занятия.
Здесь можно найти загадки и рисунки, азарт и увлеченность вызывает также возможность собрать в книге коллекцию наклеек. Всего нужно собрать и вклеить в книгу 100 разных наклеек, каждая с уникальными фотографиями природы и животных от Ремо Сависаара! Таким образом, “О природе” — это наслаждение не только для детей, но и для взрослых поклонников фотографий природы.
Ремо Сависаар — топ-фотограф, чьи работы высоко ценятся во многих странах, а один из его фото-дневников был даже признан лучшим в мире в категории “фотографии животных года”. В книге “О природе” Ремо также рассказывает читателям о том, как рождаются его знаменитые снимки.
Как собрать в книге 100 манящих наклеек?
“О природе” тем более особенная книга, что купить ее и собрать наклейки для можно будет только до 2 мая. Где и как получить наклейки? Конечно только в Maxima!
Когда вы покупаете специальный товар с этикеткой кампании книги, вы получаете также 2 бесплатные наклейки. Бесплатные наклейки можно получить и при любой покупке на сумму не менее 15 евро. А еще наклейки можно купить в Maxima отдельно, в упаковках по две штуки — по цене всего 99 центов за пачку.
“О природе” опубликована на эстонском и русском языках. В магазины поступила также “Книга-головоломка о природе” на эстонском языке от Maxima с великолепными раскрасками и головоломками на тему жизни животных и птиц.
Книга-головоломка стоит 1.49 евро, а книга “О природе” всего 3.99 евро — такие недорогие, но в то же время содержательные книги появляются в Эстонии не каждый день!
Любите природу и животных? Купите книгу “О природе” и “Книгу-головоломку о природе” и запаситесь временем. Это качественное времяпрепровождение с детьми!