Истории о природе, или Как можно интересно отвечать на детские “почемучки”?

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ ИСТОРИЙ О ПРИРОДЕ!

Детские развивающие книги от Maxima в последние годы являются самыми продаваемыми и тиражируемыми книгами в Эстонии. Как и в предыдущие годы, в этом году вместе с выходом книги для детских садов и школ был объявлен конкурс рассказов о природе, где лучшие работы будут отмечены призами.





На этот раз призами являются посещение связанных с природой мест: Покумаа, Эстонского музея природы, Музея природы Тартуского университета, Школы природы Tipu и Дома природы Пернова. Подробнее о книжной кампании и конкурсе историй о природе читайте





«О природе» и «Книга-головоломка о природе» продаются в магазинах Maxima