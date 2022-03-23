Maxima
23.03.2022, 17:10

Истории о природе, или Как можно интересно отвечать на детские “почемучки”?

 
ФОТО: Maxima
Знаете ли вы, как лягушка может дышать под водой? Почему небо синее? Или как деревья общаются друг с другом? На эти и многие другие вопросы — как детей, так и их родителей — отвечает только что поступившая в продажу детская развивающая книга от Maxima “О природе”!

Набирайтесь знаний с Maxima! Составленная для Maxima писательницей Эпп Петроне и всемирно известным фотографом-натуралистом Ремо Сависааром развивающая книга “О природе” дает как детям, так и папам-мамам возможность лучше изучить эстонскую природу.

Нет таких родителей, у которых не возникало бы проблем с бесконечными “почему” ребенка. Почему у птиц нет зубов? Почему листья деревьев осенью становятся разноцветными? Почему аисты летают клином? Почему…?

Как объяснить простые вещи так, чтобы ребенок мог их легко понять? Написанная для дошкольников и учащихся начальных классов книга “О природе” является одновременно и учебником по природоведению для детей, и толковым словарем для их родителей. Потому что по-детски простые вопросы получают четкие, лаконичные, простые ответы. Именно такие, каких дети ожидают от мамы и папы.

Занимательное чтение, увлекательные занятия и 100 уникальных наклеек


Новую развивающую книгу можно купить только в магазинах Maxima по всей Эстонии. Но почему это именно развивающая книга, а не просто сборник рассказов? Потому что помимо чтения книга “О природе” предлагает детям и другие занятия.

Здесь можно найти загадки и рисунки, азарт и увлеченность вызывает также возможность собрать в книге коллекцию наклеек. Всего нужно собрать и вклеить в книгу 100 разных наклеек, каждая с уникальными фотографиями природы и животных от Ремо Сависаара! Таким образом, “О природе” — это наслаждение не только для детей, но и для взрослых поклонников фотографий природы.

Ремо Сависаар — топ-фотограф, чьи работы высоко ценятся во многих странах, а один из его фото-дневников был даже признан лучшим в мире в категории “фотографии животных года”. В книге “О природе” Ремо также рассказывает читателям о том, как рождаются его знаменитые снимки.

Как собрать в книге 100 манящих наклеек?


“О природе” тем более особенная книга, что купить ее и собрать наклейки для можно будет только до 2 мая. Где и как получить наклейки? Конечно только в Maxima!

Когда вы покупаете специальный товар с этикеткой кампании книги, вы получаете также 2 бесплатные наклейки. Бесплатные наклейки можно получить и при любой покупке на сумму не менее 15 евро. А еще наклейки можно купить в Maxima отдельно, в упаковках по две штуки — по цене всего 99 центов за пачку.

“О природе” опубликована на эстонском и русском языках. В магазины поступила также “Книга-головоломка о природе” на эстонском языке от Maxima с великолепными раскрасками и головоломками на тему жизни животных и птиц.

Книга-головоломка стоит 1.49 евро, а книга “О природе” всего 3.99 евро — такие недорогие, но в то же время содержательные книги появляются в Эстонии не каждый день!

Любите природу и животных? Купите книгу “О природе” и “Книгу-головоломку о природе” и запаситесь временем. Это качественное времяпрепровождение с детьми!

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ ИСТОРИЙ О ПРИРОДЕ!
Детские развивающие книги от Maxima в последние годы являются самыми продаваемыми и тиражируемыми книгами в Эстонии. Как и в предыдущие годы, в этом году вместе с выходом книги для детских садов и школ был объявлен конкурс рассказов о природе, где лучшие работы будут отмечены призами.

На этот раз призами являются посещение связанных с природой мест: Покумаа, Эстонского музея природы, Музея природы Тартуского университета, Школы природы Tipu и Дома природы Пернова. Подробнее о книжной кампании и конкурсе историй о природе читайте
ЗДЕСЬ

«О природе» и «Книга-головоломка о природе» продаются в магазинах Maxima
по всей Эстонии

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