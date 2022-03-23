Британка стала бабушкой в 30 лет

Скай узнала о своей беременности почти перед родами, на сроке 36 недель и 4 дня. Известие о беременности Скай стало шоком и для нее самой, и для всех родственников.

“Я никогда не думала, что так рано стану бабушкой. Было уже поздно ругаться со Скай по поводу контрацепции и безопасного секса. Что сделано, то сделано. Я могла предложить ей только любовь и поддержку. Просто мне как ее маме пришлось со всем этим справляться”, — вспоминает Келли, которая сама стала мамой в 16 лет.

Бэйли родился в августе 2018 года, и сейчас ему уже 3,5 года, а Скай — 17 лет. Келли, по ее словам, хотя сначала была не готова к роли бабушки, сейчас уже привыкла. “Моим друзьям до сих пор смешно, что у меня есть внук. Его всегда принимают за моего сына. Но и моя мама была не готова стать прабабушкой в 48”, — говорит Келли.