22.03.2022, 16:30
Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть(67)
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Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала способ есть макароны без вреда для фигуры и рассказала про альтернативные виды пасты, передает rambler.
Баррелл объяснила, что в нескольких чашках вареных макарон содержится почти вся дневная норма углеводов, необходимая для человека, ведущего сидячий образ жизни. Диетолог добавила, что сами по себе макароны не угрожают фигуре, дело в нескольких нюансах.
Во-первых, как отметила Баррелл, калорийными пасту делают соусы и добавки, с которыми ее подают. Во многих соусах содержится большое количество жиров, например, в песто. Именно сочетание жиров и углеводов и заставляет съевшего их человека толстеть.