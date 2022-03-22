Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть

Баррелл объяснила, что в нескольких чашках вареных макарон содержится почти вся дневная норма углеводов, необходимая для человека, ведущего сидячий образ жизни. Диетолог добавила, что сами по себе макароны не угрожают фигуре, дело в нескольких нюансах.