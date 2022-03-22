Почему нельзя покупать нарезанный хлеб

В первую очередь нарезанный хлеб — это маркетинговый ход. Людям нравится покупать готовое: не нужно ничего делать, достал и все. Этим пользуются маркетологи, такой хлеб ничем не лучше, но дороже. Человек переплачивает за удобство.

Но это не самый главный вред. Кусковой хлеб в полиэтиленовых пакетах портится гораздо быстрее, чем обычный. Дело в том, что при нарезке площадь доступных для плесени поверхностей становится больше. Еще такой хлеб быстрее черствеет.

Кроме того, чтобы нарезать хлеб в промышленном масштабе, ножи оборудования смазывают маслом. Как правило, используется масло плохого качества для снижения себестоимости продукта. Так ломтики не слипаются и выглядят аккуратно, но хлеб становится еще вреднее для организма.