Лечим разбитое сердце: 10 способов разлюбить мужчину и перестать страдать

Почему важно забыть прошлые отношения В общем и целом вычеркнуть из памяти бывшего необходимо для того, чтобы позволить себе стать счастливой. Нельзя позволять старым чувствам воздействовать на новую любовную историю — например, сравнивать нынешнего и прошлого кавалеров. Вместе с тем в принципе надо быть готовой к новому этапу в личной жизни и встрече другого мужчины. Также на возникновение нового союза и его продолжительность влияет душевное равновесие, самооценка и отсутствие надежд на, скажем так, новое начало старого. Благодаря всем вышеперечисленным причинам значительно увеличивается вероятность удачных, длительных и крепких отношений.

В каких случаях необходимо избавиться от чувств к партнеру Признался в отсутствии чувств. Предъявляет условия, ставит рамки для возможности дальнейших отношений, то есть ведет себя как тиран. Перекладывает на плечи возлюбленной всю ответственность, а значит? проявляет слабость. Женат. Мужчины редко бросают семью ради любовниц. Изменяет. Имеет совершенно другие жизненные ценности и приоритеты.

Для начала разберем несколько распространенных ошибок, которые допускают многие влюбленные дамы в попытках избавиться от чувств. В отношениях мы привыкаем чувствовать поддержку, безопасность, любовь, счастье и радость, а после разрыва нам кажется, что все эти положительные эмоции уходят вместе со второй половиной. Испытывая их дефицит, человек начинает жить воспоминаниями и прокручивать сложившуюся ситуацию в голове. Но это никак и никогда не поспособствует отвыканию, а только может навредить, в частности, спровоцировать депрессию. То же влияние оказывают сохраненные вещи мужчины, отслеживание его личной жизни в социальных сетях и прочих ресурсах, разговоры о нем и надежда на новое начало. Вместе с тем не рекомендуется всеми возможными способами забывать бывшего, например, устраивать пьянки. Проще говоря, уходить в так называемый загул — не выход. Такого рода веселье не только не избавит от душевной боли, но и добавит дополнительных проблем.

После разрыва по инициативе одной стороны неизбежно страдает вторая. Когда мужчина раздумывал об уходе, его возлюбленная строила планы на совместное будущее. В такой ситуации каждая брошенная женщина задается вопросом: как забыть и разлюбить теперь уже бывшего избранника? На первый взгляд эта, скажем, миссия кажется невыполнимой, но при правильном подходе и желании работать над собой нет ничего невозможного.

Примите

Если любовная история подошла к концу, остается только принять сложившуюся ситуацию. Важно признаться себе в том, что у мужчины больше нет чувств и счастливый конец не ждет эту историю. Нет смысла сидеть и ждать момента, когда все наладится. Он не наступит, ничего не изменится и не наладится, никто не вернется.

Пострадайте

Да, застревать в отчаянии нельзя, но держать в себе и подавлять негативные эмоции тоже опасно. Необходимо выделить время на грусть и выплеснуть всю боль, которая скопилась на душе. Когда вы избавитесь от этого груза, появится желание двигаться дальше.

Выявите недостатки

Когда мы любим человека, то принимаем его со всеми привычками и недостатками. Но все исправимо, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Чтобы избавиться от симпатии к человеку, можно составить «отрицательный» портрет, в котором будут собраны все его плохие черты. Например, вспомните о неприятных моментах с бывшим возлюбленным вроде оскорблений в ваш адрес, его слабостях, изъянах во внешности, о сложном характере и прочее. Таким образом реально подавить влечение и даже вызвать неприязнь к человеку.

Станьте независимой

В основном к партнеру, с которым прожили вместе не один год, появляется 3 вида зависимости. Самая первая эмоциональная, она возникает в результате привязанности, причем со временем становится только сильнее и крепче. Затем идет сексуальная тяга, так как некоторые преданные дамы и думать не могут о близости с другим. И наконец нередкий вид зависимости — финансовый. Такая ситуация складывается тогда, когда женщина полностью посвящает себя домашним делам и не реализуется в профессиональной деятельности.