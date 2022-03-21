4 причины, почему плакать полезно

Расслабление

По словам экспертов, слезы – это естественное расслабление организма. Плач снижает уровень марганца в организме, а это, в свою очередь, помогает снять психологическое напряжение.

Действительно, всего за несколько минут токсины слезной жидкости способны убить около 90% вредоносных глазных бактерий. Благодаря этому будут очищены слезные протоки и увлажнены глазные яблоки.

Эндорфин

После выхода слез у человека вырабатывается гормон удовольствия – эндорфин. И даже если проблема, которая спровоцировала слезы, на данный момент не решена, человек получает расслабление, и ему приходит осознание, как уже в спокойном ритме решить свою проблему.

Кроме этого, такой гормон, как эндорфин, способен улучшить настроение и создать чувство легкости. И все это действительно помогает осмыслить проблему и принять взвешенное решение.

Понимание своих чувств

Ученые убеждены, что подавление своих чувств приводит к бессознательным негативным ощущениям, которые через некоторое время могут сказаться неприятными физическими симптомами. А когда же люди плачут, они способны понять свои чувства и эмоции. Некоторые психологи и психиатры активно продвигают плач как средство терапии и борьбы со стрессом.