Чем опасен шугаринг

Эльвира Юркевич

Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики.

Для проведения такой процедуры, как шугаринг, необходимо, чтобы у мастера-специалиста было образование в данной сфере.

Я считаю, что шугаринг должны выполнять косметологи-эстетисты. Именно эти специалисты проходят при обучении основы использования септиков, антисептиков и так далее.

К сожалению, в современной косметологии очень большое количество специалистов, которые получили знания из общедоступных, открытых источников и не получили соответствующего образования.

При проведении данной процедуры должны строго соблюдаться требования безопасности. Шугаринг девушки часто делают в зоне глубокого бикини, где есть и слизистые оболочки, а это значит, что все должно быть выполнено с использованием одноразовых и стерильных инструментов и материалов. Строго запрещено, чтобы инструменты контактировали с частями тела других пациентов.

Если мы говорим про пасту для шугаринга, то перед использованием она должна отливаться в отдельную банку для каждого пациента. Шпатель, которым берется паста, должен быть одноразовым, а если это металлический шпатель, то он должен обрабатываться в сухожаре, как медицинский инструмент. Это очень важно.

Бывает такая ситуация, что у мастера стоит большая банка с сахаром. Он берет шпатель, погружает его в банку, наносит пасту на ту или иную зону. Шпатель соприкасается с кожей и слизистыми. Это может привести к риску занесения инфекций, передаваемых через кожный покров или через слизистые оболочки. Если мастер использует неодноразовый шпатель, то после первого использования он вновь погружает инструмент в общую банку с пастой, на котором остались биологические жидкости, бактерии и так далее. При каждом погружении в банку должен использоваться новый шпатель.