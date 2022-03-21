Любовный гороскоп на неделю с 21.03 по 27.03

Овен

21 марта – 20 апреля

Овны занимают оборонительную позицию, вы умеете хранить молчание, и не торопитесь признавать свои ошибки. Мужчины не любят подобных ситуаций, поэтому в конце недели смените свою тактику, если ничего не произойдёт. Тем более, вы уже могли забыть, почему произошла разборка на самом деле.

Телец

21 апреля – 21 мая

Тельцы, обычно вы прагматичны, но сейчас стали слишком доверчивой и поэтому уязвимой. Вами могут воспользоваться. Исключите любые новые знакомства, даже в социальных сетях. Чем меньше мужчин будет рядом с вами, тем больше вы себя обезопасить от надвигающихся неприятностей.

Близнецы

22 мая – 21 июня

Близнецы чувствуют, что на работе начинается роман. Вы не против небольшого приключения, но желательно навести справки, что из себя представляет этот человек, свободен ли он от обязательств. Лучше понять это сразу, чем потом испытать разочарование. Близнецы неплохо разбираются в людях и их намерениях.

Рак

22 июня – 23 июля

Раки могут сейчас стать более самостоятельными, и принимать решения, которые удивят вашего партнёра. Но взаимоотношения при этом станут менее тёплыми, особенно в четверг. Но уступать ракам не стоит, нужно настаивать на своём. В выходные дни лучше всего искать ответы на возникшие вопросы вместе.

Лев

24 июля – 23 августа

Львицы умеют пользоваться своими преимуществами, и делают это очень разумно. Ссор не возникает, но лучше следить за настроением любимого человека. Львы могут рассчитывать на новые знакомства, но серьёзных контактов пока нет. Хотя выходные дни у вас посвящены свиданию.

Дева

24 августа – 21 сентября

Девы, вы опять сосредоточены на прошлом, вы сами ищите ошибки, которые совершали. Видимо, вы настроены написать или даже позвонить, такой контакт вероятен в среду. Похоже, что если попросить искреннее прощение, то вас услышат. Но подумайте ещё раз, стоит ли это делать, не лучше ли все начать сначала.

Весы

22 сентября – 23 октября