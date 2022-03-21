Любовный гороскоп на неделю с 21.03 по 27.03(103)
Самые запутанные ситуации могут проясниться именно на этой неделе. При чем, очень неожиданным образом. Готовьтесь получить сообщение от человека, с которым когда то вас связывались серьёзные отношения. Но и не отказывайтесь от новых знакомств, вам нужно получать удовольствие от жизни, пишет myjane.
Овен
21 марта – 20 апреля
Овны занимают оборонительную позицию, вы умеете хранить молчание, и не торопитесь признавать свои ошибки. Мужчины не любят подобных ситуаций, поэтому в конце недели смените свою тактику, если ничего не произойдёт. Тем более, вы уже могли забыть, почему произошла разборка на самом деле.
Телец
21 апреля – 21 мая
Тельцы, обычно вы прагматичны, но сейчас стали слишком доверчивой и поэтому уязвимой. Вами могут воспользоваться. Исключите любые новые знакомства, даже в социальных сетях. Чем меньше мужчин будет рядом с вами, тем больше вы себя обезопасить от надвигающихся неприятностей.
Близнецы
22 мая – 21 июня
Близнецы чувствуют, что на работе начинается роман. Вы не против небольшого приключения, но желательно навести справки, что из себя представляет этот человек, свободен ли он от обязательств. Лучше понять это сразу, чем потом испытать разочарование. Близнецы неплохо разбираются в людях и их намерениях.
Рак
22 июня – 23 июля
Раки могут сейчас стать более самостоятельными, и принимать решения, которые удивят вашего партнёра. Но взаимоотношения при этом станут менее тёплыми, особенно в четверг. Но уступать ракам не стоит, нужно настаивать на своём. В выходные дни лучше всего искать ответы на возникшие вопросы вместе.
Лев
24 июля – 23 августа
Львицы умеют пользоваться своими преимуществами, и делают это очень разумно. Ссор не возникает, но лучше следить за настроением любимого человека. Львы могут рассчитывать на новые знакомства, но серьёзных контактов пока нет. Хотя выходные дни у вас посвящены свиданию.
Дева
24 августа – 21 сентября
Девы, вы опять сосредоточены на прошлом, вы сами ищите ошибки, которые совершали. Видимо, вы настроены написать или даже позвонить, такой контакт вероятен в среду. Похоже, что если попросить искреннее прощение, то вас услышат. Но подумайте ещё раз, стоит ли это делать, не лучше ли все начать сначала.
Весы
22 сентября – 23 октября
Весы удивляют мужчин своей непокорностью. Вы поступаете только так, как вам этого хочется самой. Особенно это заметно в семейных парах. Лучше не решать пока вопросы, связанные с финансами. В конце недели весы становятся более уступчивыми, и это сразу положительно скажется на климате в семье.
Скорпион
24 октября – 22 ноября
Скорпионы переживают по поводу разлуки с любимым человеком. Вы не можете найти себе места, тем более что известия от него приходят редко. Однако в конце недели очень вероятна встреча. Помните, что мужчины любят глазами, поэтому начните заранее приводить себя в порядок перед свиданием.
Стрелец
23 ноября – 21 декабря
Стрельцы, вы ведёте себя очень легкомысленно, нужно держаться за то, что вы имеете, и искать новые достоинства в своём спутнике. И они обязательно найдутся. Не стремитесь сейчас разорвать связь, потом вы об этом пожалеете. Любые новые знакомства сейчас кажутся заманчивыми, но это будет ошибка.
Козерог
22 декабря – 19 января
Козероги начинают понимать, что тот человек, который с вами рядом уже давно, мог скрывать свои недостатки, хотя для вас они неприемлемы. Вы сталкивается с проблемой, которую решить очень трудно. Не торопите события, попробуйте ещё раз во всем разобраться. Выяснять пока ничего не нужно.
Водолей
20 января – 19 февраля
У водолеев появляется соперница, и вы можете найти реальные подтверждения того, что это так и есть на самом деле. Однако вы не готовы все выяснять, терять своего партнёра вам совсем не хочется. Водолеи на редкость терпеливы, но на душе у вас сейчас очень неспокойно. Отвлекитесь на интернет общение.
Рыбы
20 февраля – 20 марта
Для рыб наступила очень позитивная неделя. Все разногласия, которые были, решаются сами собой. Вы способны забыть и простить, и это очень своевременно. Чаще встречайтесь с любимым человеком, запланируйте сами небольшую поездку в выходные дни. Рыбы отличаются терпением и выдержкой.