Устали и хочется спать? Вот 5 витаминных бомб против весенней усталости!
Если после долгой зимы вы чувствуете себя вялым и уставшим, самое время сделать питание более здоровым. Один из способов освежиться и укрепить здоровье – сознательно увеличить количество витамина С в своем рационе. Все витамины, несомненно, необходимы для здоровья, но именно витамин С считается самым эффективным оружием против весенней усталости.
Где эти витамины взять? Конечно, во фруктах и овощах. Но остаются ли они свежими весной и зимой? Конечно, если они поступают из правильного места – оттуда, где сезон в самом разгаре. Витамином С богаты многие фрукты, а также продукты садов и полей, и все же вот пять свежих и особенно крутых витаминных бомб от Maxima!
Капуста содержит больше витамина С, чем лимон
Одна из самых известных витаминных бомб – лимон. Но знаете ли вы, что этот слишком кислый для многих фрукт можно свободно заменить капустой? Ведь и капуста славится очень высоким содержанием витамина С.
Всего в 100 граммах свежей капусты содержится почти столько же витамина С, сколько в лимоне, а вот в спарже или кудрявой капусте – даже вдвое больше! 200-250 г сырой капусты в день полностью удовлетворяют потребности взрослого человека в витамине С. Брюссельская капуста – самая богатая витамином С.
Капуста – один из немногих местных овощей, способных на протяжении всей зимы храниться, не теряя запасов витаминов. Жители Эстонии любят капусту, поэтому к концу зимы запасы местной капусты обычно заканчиваются.
Ничего страшного! В Македонии уже наступает время ранней свежей капусты, и конкурирующая с лимоном по насыщенности витаминами капуста уже прибыла на место.
Всего половина паприки, и витаминов уже достаточно!
Паприка является одним из самых богатых витамином С продуктов: всего 30 граммов, или около половины паприки, достаточно, чтобы получить суточную норму витамина С. Паприка также уникальна тем, что может даже в консервированном виде сохранять половину своего запаса витамина С.
Если сравнивать по цветам, то красная паприка является наиболее богатой витаминами, а чрезвычайно высокое содержание витамина С также делает красную паприку мощным оружием против простуды. Паприка помогает предотвратить инсульт и кожные заболевания.
Паприка также содержит витамины В и А, первый из которых полезен для мозга, а второй – для глаз, кожи и иммунной системы. Поскольку витамин С, как и содержащийся в нем каротин, чувствителен к теплу, паприку следует есть сырой, чтобы получить от нее максимум.
То, что паприка полезна для здоровья, заметили еще коренные жители Америки, которые использовали паприку как лечебное средство. Паприка снижает температуру, снимает мышечные боли и онемение. Паприка быстро привлекла внимание и исследователей Америки из Старого света, а привез этот полезный овощ в Европу, говорят, не кто иной, как сам Колумб.
Сегодня паприка растет почти повсюду в Южной Европе, а продаваемая в Maxima в марте паприка поступает из Испании. И она действительно свежая, сочная и вкусная!
Гранат очищает десны и помогает бороться с раком
Гранат известен своим стимулирующим и укрепляющим иммунную систему действием, так как единственный его плод содержит более 40% суточной потребности взрослого человека в витамине С. Гранат также снижает усталость, сонливость и слабость, обеспечивая кровь необходимыми соединениями железа.
Гранат также имеет разные другие полезные эффекты. Этот мощный борец с весенней усталостью полезен при преждевременном старении и сердечно-сосудистых заболеваниях, благодаря своим сильным антибактериальным свойствам гранат помогает уменьшить появление зубного камня и обеспечивает защиту от проблем с деснами. Гранатовый сок также рекомендуется регулярно потреблять людям, имеющим предрасположенность к раку простаты или молочной железы.
Гранат считался символом здоровья, плодородия и даже вечной жизни – древние египтяне часто клали гранаты в месте последнего упокоения усопших при похоронах.
Зимой гранаты привозят в Maxima из Турции, а весной из Перу – оттуда, где сезон в самом разгаре и плоды на деревьях самые свежие.
Арбуз возвращает женщинам молодость и придает сил мужчинам!
Этот приятный зеленый полосатый плод зачастую считается просто десертом, почти полностью состоящим из воды. И зря! Потому что сочное и красивое содержимое арбуза помимо снятия весенней усталости полезно и еще с некоторых сторон.
Соответствует действительности то, что богатый витамином С арбуз эффективно создает чувство свежести после долгой зимы. Витамин С также играет ключевую роль в выработке коллагена, и, наверное, каждая женщина знает, что коллаген помогает сохранить молодость кожи и замедляет образование морщин.
Но арбуз содержит в себе и кое-что интересное для мужчин! Специальная аминокислота цитруллин влияет на организм наподобие Виагры, и, хотя эффект арбуза не настолько мощный, как у Виагры, его все же рекомендуют есть мужчинам, обеспокоенным вопросами потенции.
В течение года клиент Maxima пробует арбузы из разных стран. Ранняя весна – это сезон свежих арбузов в Бразилии, начиная с мая – в Испании, затем в Италии, Греции и других странах, пока не наступит следующий год.
Банан стимулирует работу мозга и помогает создать ощущение счастья
В дополнение к различным богатым витамином С фруктам, бананы, полные витаминов группы В, также являются отличным стимулятором. В Maxima бананы поступают в основном из Эквадора, иногда из Колумбии. Банан, растущий круглый год, дает энергию и поэтому является вкусной закуской для желающих похудеть.
Витамины группы В в бананах пробуждают ум и особенно необходимы для работы мозга. Бананы обладают сильным стимулирующим эффектом, что делает их эффективным стимулятором как для работы, так и для учебы.
Благодаря содержащемуся в бананах триптофану употребление бананов не только помогает снять весеннюю усталость, но и избавляет от зимней депрессии. Триптофан – это вещество, которое во многом контролирует чувства человека и влияет на самочувствие – из него организм синтезирует гормон счастья серотонин. Вот почему банан, как и апельсин, создает ощущение счастья.
Готовы бороться с весенней усталостью? В Maxima вы всегда найдете достойный выбор самых свежих фруктов и овощей, и все это по низкой цене Maxima. Энергичной, красивой и счастливой весны!
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