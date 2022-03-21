Устали и хочется спать? Вот 5 витаминных бомб против весенней усталости!

Если после долгой зимы вы чувствуете себя вялым и уставшим, самое время сделать питание более здоровым. Один из способов освежиться и укрепить здоровье – сознательно увеличить количество витамина С в своем рационе. Все витамины, несомненно, необходимы для здоровья, но именно витамин С считается самым эффективным оружием против весенней усталости.

Где эти витамины взять? Конечно, во фруктах и овощах. Но остаются ли они свежими весной и зимой? Конечно, если они поступают из правильного места – оттуда, где сезон в самом разгаре. Витамином С богаты многие фрукты, а также продукты садов и полей, и все же вот пять свежих и особенно крутых витаминных бомб от Maxima!

Капуста содержит больше витамина С, чем лимон

Одна из самых известных витаминных бомб – лимон. Но знаете ли вы, что этот слишком кислый для многих фрукт можно свободно заменить капустой? Ведь и капуста славится очень высоким содержанием витамина С.

Всего в 100 граммах свежей капусты содержится почти столько же витамина С, сколько в лимоне, а вот в спарже или кудрявой капусте – даже вдвое больше! 200-250 г сырой капусты в день полностью удовлетворяют потребности взрослого человека в витамине С. Брюссельская капуста – самая богатая витамином С.

Капуста – один из немногих местных овощей, способных на протяжении всей зимы храниться, не теряя запасов витаминов. Жители Эстонии любят капусту, поэтому к концу зимы запасы местной капусты обычно заканчиваются.

Ничего страшного! В Македонии уже наступает время ранней свежей капусты, и конкурирующая с лимоном по насыщенности витаминами капуста уже прибыла на место.

Всего половина паприки, и витаминов уже достаточно!

Паприка является одним из самых богатых витамином С продуктов: всего 30 граммов, или около половины паприки, достаточно, чтобы получить суточную норму витамина С. Паприка также уникальна тем, что может даже в консервированном виде сохранять половину своего запаса витамина С.