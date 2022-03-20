20.03.2022, 16:30
Специалист посоветовала не хранить крупы на верхних полках(3)
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Хранить крупы на верхних полках кухонных шкафчиков — не лучшее решение. Об этом рассказала специалист по питанию Елена Доронкина “Газете.Ru”.
“Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат”, — объяснила специалист, передает rambler.
Эксперт предложила хранить муку и крупы в ящиках или жестяных коробках.
“Избегайте хранения в полиэтиленовых пакетах, в них продукт быстрее испортится”, — предупредила Доронкина.
Кроме того, если вы держите бакалею в холщовых мешочках, лучше “хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного “оживить” продукт”, советует специалист.