Специалист посоветовала не хранить крупы на верхних полках

“Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат”, — объяснила специалист, передает rambler.

Эксперт предложила хранить муку и крупы в ящиках или жестяных коробках.

“Избегайте хранения в полиэтиленовых пакетах, в них продукт быстрее испортится”, — предупредила Доронкина.

Кроме того, если вы держите бакалею в холщовых мешочках, лучше “хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного “оживить” продукт”, советует специалист.