5 углеводов, которые следует избегать женщинам после 50 лет, чтобы похудеть

Только мужчины с возрастом становятся харизматичнее и привлекательнее? Как бы не так! Мы, женщины, после 50 все еще можем выглядеть сексуально и быть более желанными, чем когда-либо. Примеры: Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон. Эти дамы доказывают нам, что даже во время климакса и замедленного метаболизма все еще возможно привести тело в форму и чувствовать себя хорошо. Как этого добиться? С помощью дисциплинированного питания.

Это не означает, что вам нужно есть только листья салата. Но в этом возрасте особенно важно снабжать организм питательными веществами и избегать некоторых продуктов. В молодости большинство из нас может побаловать себя куском торта или макаронами, не рискуя набрать вес, но после 50 лет наш метаболизм не даст сделать это без последствий. Теперь давайте узнаем, какие углеводные продукты лучше вычеркнуть из рациона.

1. Рис

Рис - будь то черный, длиннозерный или басмати - это настоящая калорийная бомба. Белая версия в приготовленном виде содержит около 240 калорий, но в ней нет витаминов и минералов. Если мы превысим рекомендуемый размер порции, а также съедим мясо или рыбу, мы быстро попадем в калорийную ловушку. Кроме того, из-за нехватки витаминов рис сразу же распознается и усваивается организмом как источник энергии. Уровень сахара в крови и инсулин быстро повышаются, при этом чувство сытости не возникает. Это может привести к появлению нового аппетита. Итог: мы съедаем больше, чем планировалось, особенно во время стрессовой фазы климакса.

2. Сухофрукты