5 углеводов, которые следует избегать женщинам после 50 лет, чтобы похудеть
В 50-60 лет организм переживает стрессовую фазу - кожа обвисает, начинается климакс. Чтобы в этот период суметь сбросить несколько лишних килограммов, важно избегать определенных углеводов, пишет missfit.
Только мужчины с возрастом становятся харизматичнее и привлекательнее? Как бы не так! Мы, женщины, после 50 все еще можем выглядеть сексуально и быть более желанными, чем когда-либо. Примеры: Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон. Эти дамы доказывают нам, что даже во время климакса и замедленного метаболизма все еще возможно привести тело в форму и чувствовать себя хорошо. Как этого добиться? С помощью дисциплинированного питания.
Это не означает, что вам нужно есть только листья салата. Но в этом возрасте особенно важно снабжать организм питательными веществами и избегать некоторых продуктов. В молодости большинство из нас может побаловать себя куском торта или макаронами, не рискуя набрать вес, но после 50 лет наш метаболизм не даст сделать это без последствий. Теперь давайте узнаем, какие углеводные продукты лучше вычеркнуть из рациона.
1. Рис
Рис - будь то черный, длиннозерный или басмати - это настоящая калорийная бомба. Белая версия в приготовленном виде содержит около 240 калорий, но в ней нет витаминов и минералов. Если мы превысим рекомендуемый размер порции, а также съедим мясо или рыбу, мы быстро попадем в калорийную ловушку. Кроме того, из-за нехватки витаминов рис сразу же распознается и усваивается организмом как источник энергии. Уровень сахара в крови и инсулин быстро повышаются, при этом чувство сытости не возникает. Это может привести к появлению нового аппетита. Итог: мы съедаем больше, чем планировалось, особенно во время стрессовой фазы климакса.
2. Сухофрукты
Многие любят есть сухофрукты вместо сладостей. Сушеные финики, киви или бананы можно добавлять в йогурт, смузи или мюсли. Тем не менее сушеный вариант далеко не так полезен, как свежие фрукты, поэтому лучше избегать его в старшем возрасте. В зависимости от фрукта в плоде содержится от 15 до 20 граммов натурального сахара. Вместе с горстью сухофруктов вы потребляете почти в 4 раза больше фруктозы, чем со свежими фруктами. После 50 лет организм может обрабатывать такое количество довольно медленно, поэтому он накапливает излишки сахара в виде жира.
3. Белый хлеб
Следует избегать белого хлеба по тем же причинам, что и риса. Мука мелкого помола содержит меньше клетчатки, чем цельнозерновая мука, поэтому содержащийся в ней крахмал быстрее расщепляется в пищеварительном тракте, а сахар сразу же попадает в кровь. Это резко повышает уровень инсулина. Конечно, организм быстро получает энергию, но затем сахар в крови стремительно падает, и снова появляется голод. Пшеница также содержит фруктан - углевод, который по мере старения переваривается и ферментируется в кишечнике с трудом, особенно при медленном метаболизме. Итог: вздутие живота.
4. Пиво
В молодом возрасте большинство из нас уже замечают, что алкоголь не дает организму ничего хорошего. Но с ним стоит быть еще осторожнее женщинам старше 50 лет, поскольку содержащиеся в алкоголе соли и ферментированная фруктоза имеют тенденцию повреждать ослабленную пищеварительную систему. Они замедляют сжигание жир, так как печень сразу пытается обезвредить яд. Поэтому пиво и спиртные напитки — это убийцы стройности. 2-3 бокала — это уже примерно 500 килокалорий, то есть треть ежедневной потребности в энергии. Также алкоголь удерживает воду, провоцирует появление отёков и усугубляет целлюлит. Дамам, которые страдают от приливов жара, следует воздерживаться от углеводного напитка.
5. Паста (макароны)
Конечно, тарелка спагетти с большим количеством сыра греет душу и может время от времени оказываться на тарелке. Но женщинам старше 50 лет лучше ограничить их потребление. Поскольку макароны (мы говорим о классическом варианте), сделанные из белой муки, также являются углеводами короткой цепи, которые быстро попадают в кровоток и могут способствовать раннему появлению диабета. Но это еще не все: тесто для макарон чрезвычайно пористое и имеет тенденцию впитывать соус. Это делает блюдо сочным, но при этом значительно увеличивает количество калорий.