Выбираем губную помаду по знаку Зодиака

Овен (21 Марта — 19 Апреля) — Красный

Вы смелы и напористы, привыкли завоевывать без оглядки на препятствия, поэтому лучшим цветом помады для вас будут любые оттенки красного. Вечная классика никогда не выйдет из моды у Овнов , так как именно она идеально отражает страстную личность Овна.

Телец (20 Апреля — 20 Мая) — Шоколадный

Поближе к природе! Вы любите все земное и теплое, уютное и домашнее, поэтому при покупке помады выберите цвет какао.

Близнецы (21 Мая — 20 Июня) — Персиковый

Близнецы всегда хотят чего-то особенного, отличного от надоевшего розового или красного, поэтому персиковый оттенок губ может быть идеальным для этого знака Зодиака. Не говоря уже о том, что персик — очень приятный оттенок, который оживит ваш цвет лица и красиво согреет теплые тона кожи.

Рак (21 Июня — 22 Июля) — Розовый

Чувствительные и задорные, Раки всегда любят посылать позитивные и немного детские эмоции, и для них нет лучшего оттенка, чем светло-розовый.

Лев (21 Июня — 22 Июля) — Золотой

Эти бесстрашные правители не обращают внимания на суждения. Они любят экспериментировать, а золото — это цвет, который заставляет их чувствовать себя на вершине мира. Золотисто-металлический оттенок не для пугливых — к счастью, Львы бесстрашны.

Дева (23 Августа — 22 Сентября) — Оранжевый

Как одновременно выглядеть ярко, но ненавязчиво? Консервативно, но подчеркивая свою индивидуальность? Спросите об этом Деву. Женщины-Девы честны и элегантны, поэтому оттенки тыквы и апельсина хорошо сочетаются с их откровенной индивидуальностью и почетным званием Богини Земли.

Весы (23 Сентября — 22 Августа) — Коралловый

Их стремление сохранить вокруг себя все в устойчивом счастливом равновесии предохраняет их от лишних экспериментов, и они чувствуют себя лучше всего, когда придерживаются чего-то испытанного и проверенного временем и опытом, например, мягкого кораллового оттенка губной помады.