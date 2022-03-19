Выбираем губную помаду по знаку Зодиака(41)
Если вы не можете решить, помаду какого цвета купить в следующий поход по магазинам, попробуйте выбрать тот, который советуют звезды. Нет, не звезды шоу-бизнеса, а те небесные светила, под которыми вы появились на свет, пишет myjane.
Овен (21 Марта — 19 Апреля) — Красный
Вы смелы и напористы, привыкли завоевывать без оглядки на препятствия, поэтому лучшим цветом помады для вас будут любые оттенки красного. Вечная классика никогда не выйдет из моды у Овнов , так как именно она идеально отражает страстную личность Овна.
Телец (20 Апреля — 20 Мая) — Шоколадный
Поближе к природе! Вы любите все земное и теплое, уютное и домашнее, поэтому при покупке помады выберите цвет какао.
Близнецы (21 Мая — 20 Июня) — Персиковый
Близнецы всегда хотят чего-то особенного, отличного от надоевшего розового или красного, поэтому персиковый оттенок губ может быть идеальным для этого знака Зодиака. Не говоря уже о том, что персик — очень приятный оттенок, который оживит ваш цвет лица и красиво согреет теплые тона кожи.
Рак (21 Июня — 22 Июля) — Розовый
Чувствительные и задорные, Раки всегда любят посылать позитивные и немного детские эмоции, и для них нет лучшего оттенка, чем светло-розовый.
Лев (21 Июня — 22 Июля) — Золотой
Эти бесстрашные правители не обращают внимания на суждения. Они любят экспериментировать, а золото — это цвет, который заставляет их чувствовать себя на вершине мира. Золотисто-металлический оттенок не для пугливых — к счастью, Львы бесстрашны.
Дева (23 Августа — 22 Сентября) — Оранжевый
Как одновременно выглядеть ярко, но ненавязчиво? Консервативно, но подчеркивая свою индивидуальность? Спросите об этом Деву. Женщины-Девы честны и элегантны, поэтому оттенки тыквы и апельсина хорошо сочетаются с их откровенной индивидуальностью и почетным званием Богини Земли.
Весы (23 Сентября — 22 Августа) — Коралловый
Их стремление сохранить вокруг себя все в устойчивом счастливом равновесии предохраняет их от лишних экспериментов, и они чувствуют себя лучше всего, когда придерживаются чего-то испытанного и проверенного временем и опытом, например, мягкого кораллового оттенка губной помады.
Скорпион (23 Октября — 21 Ноября) — Фиолетовый
Скорпионы любят внимание и обожают экспериментировать, вот вам тому доказательство! Скорпион выберет самый причудливый и глубокий оттенок из всех, имеющихся на прилавке. И не прогадает.
Стрелец (22 Ноября — 21 декабря) — Сливовый
Они выделяются в толпе независимо от их желания, и их оттенок — сливовый. Что отличает сливовый оттенок Стрельца от темно-фиолетового Скорпиона? Стрельцам, известным своей погоней за духовными, интеллектуальными и географическими приключениями, главное преуспеть, а не выделиться. Их сливовые оттенки — более классические.
Козерог (22 Декабря — 19 Января) — Карамельный
Они любят классическую моду, и светло-коричневый цвет помады может стать их основным оттенком. Ваши цвета — это те, которые переходят в нейтральные оттенки от кофейно-бежевого до карамельно-коричневого. Землистый коричневый цвет хорошо сочетается с уравновешенным знаком Козерога.
Водолей (20 Января — 18 Февраля) — Перламутровый
Водолеи известны как иконы моды с уникальными вкусами и бесстрашными стилями! Они причудливы в своих вкусах и любят все радужное. Их идеальный оттенок — перламутровый, переливающийся всеми цветами радуги, а также голубые и синие оттенки.
Рыбы(19 Февраля — 20 марта) — Ярко-розовый.
Эти женщины вершат историю и делают сенсацию. Все яркое привлекает Рыб. Самые яркие оттенки помады сделают их жизнь (и цвет лица!) еще ярче!