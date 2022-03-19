Чем перекусить перед ТВ, чтобы похудеть?

1. Орехи

При похудении особенно важно обеспечить здоровый ночной сон, потому что во время него тело восстанавливается, устраняет травмы в мышцах и готовит нас к новому дню. Для регенерации нужен белок — он делает “мелкий ремонт” тела, и орехи идеально подходят для этой цели. Они снабжают организм растительным белком, витаминами и минералами, а также ненасыщенными жирными кислотами, которые надолго сохраняют чувство сытости и избавляют от голода.

2. Яблочные чипсы

Вы хотите что-нибудь сладкое? Как насчет фруктов? Конечно, перекус яблоком может быстро наскучить, но есть интересный способ превратить яблоко в чипсы. Для этого просто нарежьте фрукты тонкими ломтиками, разложите на противне, выстланном бумагой для выпечки, и посыпьте корицей. Затем поставьте их в духовку, разогретую до средней температуры, примерно на два часа. Для получения идеальной консистенции дайте им остыть в духовке. Остальное можно хранить в банке в течение нескольких дней. Эта закуска не только вкусная, но и низкокалорийная.

Кстати, есть и другие варианты вкусных закусок из фруктов. Если у вас есть немного больше времени, вы можете испечь банановый хлеб, который также можно есть за просмотром сериала без вреда для фигуры. Еще один вариант — сухофрукты. Однако не нужно увлекаться ими.

3. Греческий йогурт

Всем любителям мороженого стоит обратить внимание на него, потому что греческий йогурт не такой холодный, но при этом хороший источник белка. Чтобы создать идеальную закуску, можно добавить в йогурт семена чиа — они богаты клетчаткой и железом. Получится не более 160 калорий — чувство сытости без вреда для фигуры обеспечено.

4. Полезный попкорн

Для тех, кто голоден, попкорн может быть довольно полезной закуской, если приготовить его правильно, то есть избежать масла и сахара, а также большого количества соли. Если простой вкус кажется вам скучным, то, можно, например, улучшить его перцем чили и соком лайма.

5. Мини-морковь