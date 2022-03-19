Чем перекусить перед ТВ, чтобы похудеть?(31)
Каждому из нас иногда нужен вечер для расслабления за просмотром любимого сериала и перекуса чем-нибудь вкусненьким. Но знаете ли вы, что мы часто перекусываем по привычке или от скуки, а не потому, что чувствуем голод? И если мы едим только ради вкуса, почему бы не выбрать полезные продукты? Если вы не хотите соблюдать строгую диету, но при этом желаете оставаться стройными или худеть, у нас есть то, что вам нужно. Вот 7 полезных и безопасных для фигуры перекусов, передает missfit.
1. Орехи
При похудении особенно важно обеспечить здоровый ночной сон, потому что во время него тело восстанавливается, устраняет травмы в мышцах и готовит нас к новому дню. Для регенерации нужен белок — он делает “мелкий ремонт” тела, и орехи идеально подходят для этой цели. Они снабжают организм растительным белком, витаминами и минералами, а также ненасыщенными жирными кислотами, которые надолго сохраняют чувство сытости и избавляют от голода.
2. Яблочные чипсы
Вы хотите что-нибудь сладкое? Как насчет фруктов? Конечно, перекус яблоком может быстро наскучить, но есть интересный способ превратить яблоко в чипсы. Для этого просто нарежьте фрукты тонкими ломтиками, разложите на противне, выстланном бумагой для выпечки, и посыпьте корицей. Затем поставьте их в духовку, разогретую до средней температуры, примерно на два часа. Для получения идеальной консистенции дайте им остыть в духовке. Остальное можно хранить в банке в течение нескольких дней. Эта закуска не только вкусная, но и низкокалорийная.
Кстати, есть и другие варианты вкусных закусок из фруктов. Если у вас есть немного больше времени, вы можете испечь банановый хлеб, который также можно есть за просмотром сериала без вреда для фигуры. Еще один вариант — сухофрукты. Однако не нужно увлекаться ими.
3. Греческий йогурт
Всем любителям мороженого стоит обратить внимание на него, потому что греческий йогурт не такой холодный, но при этом хороший источник белка. Чтобы создать идеальную закуску, можно добавить в йогурт семена чиа — они богаты клетчаткой и железом. Получится не более 160 калорий — чувство сытости без вреда для фигуры обеспечено.
4. Полезный попкорн
Для тех, кто голоден, попкорн может быть довольно полезной закуской, если приготовить его правильно, то есть избежать масла и сахара, а также большого количества соли. Если простой вкус кажется вам скучным, то, можно, например, улучшить его перцем чили и соком лайма.
5. Мини-морковь
Тем, кто любит съесть пригоршню (или две) чипсов на диване, понравится эта альтернатива — мы, конечно же, говорим о мини-морковке! Маленькая морковь хрустит так же вкусно, как жареные и запеченные ломтики картофеля, но при 40 калориях на порцию она куда полезнее для фигуры.
6. Чипсы из кабачков с солью и уксусом
Чипсы — одна из ваших любимых закусок? Тогда вам стоит присмотреться к овощам. Просто нарежьте кабачки тонкими ломтиками, разложите их на противне, сбрызнете маслом, уксусом, солью и перцем и запекайте в духовке, пока они не станут хрустящими. Порция этого варианта содержит около 40 калорий, тогда как картофельные чипсы в том же количестве содержат около 150 калорий и могут иметь гораздо больше жира. Также такие чипсы сохраняют многие полезные свойства кабачка.
7. Ягоды
Вы никогда не ошибетесь, если выберете свежие фрукты с низким содержанием углеводов, но ягоды — лучший вариант для вечера. В них много клетчатки и витаминов, но мало калорий. Существуют разные полезные варианты ягод — от клубники до ежевики и крыжовника — каждый найдет что-то на свой вкус.