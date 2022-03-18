ФОТО | Новой "Мисс мира" стала польская модель Каролина Белявска

Каролина Белявска работает моделью с 14 лет после участия в конкурсе Elite Model Look, где она заняла второе место. Она изучает менеджмент в университете и после получения диплома собирается пойти в аспирантуру. Каролина Белявска любит плавать, нырять с аквалангом, играть в теннис и бадминтон. Участвует в благотворительности - она основала проект в родном городе Лодзь, где по воскресеньям добровольцы раздают горячее питание и гуманитарную помощь бездомным, а также оказывают им медицинскую и юридическую помощь.