Популярные бьюти-средства, которые могут испортить кожу за пару недель

Скраб для тела

Невероятно популярное средство, особенно среди тех, кто регулярно проводит депиляцию, так как для лучшего результата рекомендуется отшелушить кожу. Не стоит забывать о том, скраб не просто снимает ороговевший слой, он может серьезно повредить и нежную кожу под ним. Мелкие царапинки от грубых частичек заживают довольно долго и оставляют неприятные следы на коже. Вместо даже самого натурального скраба попробуйте пилинг-скатку или же средство для очищения кожи с фруктовыми кислотами, однако старайтесь не злоупотреблять кислотами в жаркий сезон.

Жирный крем

Конечно, без увлажнения добиться красивой кожи очень трудно. Многие предпочитают интенсивные средства, вроде питательных кремов, чтобы получить максимально мягкую кожу, которой будет не стыдно похвастаться на пляже. Но готова ли ваша кожа к такой порции увлажнения? Этот момент стоит учитывать, если вы знаете, что ваша кожа склонна к воспалениям и вульгарным угрям. Даже плотная кожа на ногах и руках может отреагировать на жирный крем неоднозначно и вам придется решать уже новые проблемы с кожным покровом.

Разогревающие средства

Для борьбы с целлюлитом часто используют разогревающие маски и обертывания. Тут важно помнить, что для людей с хрупкими сосудами такая процедура противопоказана, даже если вы используете средство для домашнего применения. В лучшем случае вы получите покраснение, которое придется убирать довольно долго, в худшем — может появиться сосудистая сетка, а с ней может справиться только косметолог. Будьте аккуратны.