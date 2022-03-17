Собака спасла жизнь хозяйке, найдя у нее раковую опухоль
Спустя месяц Таня решила прощупать привлекавший внимание собаки участок груди, — и обнаружила там плотную опухоль размером с круглый леденец. Женщина обратилась к врачу, и у нее диагностировали трижды негативный рак молочной железы. Таня прошла 12 раундов агрессивной химиотерапии, курс лучевой терапии, а также перенесла операцию. В июле 2019 года она полностью поправилась, передает mail.ru
По словам Тани, когда Сапфир начала вести себя странно, она подумала, что собака просто соскучилась и хочет ласки. Однако, поскольку это поведение продолжалось целый месяц, Таня поняла, что Сапфир пытается ей что-то показать или о чем-то предупредить. Таня рекомендует всем владельцам домашних животных со вниманием относиться ко всем изменениям в их поведении, — возможно, это спасет хозяевам жизнь.