Собака спасла жизнь хозяйке, найдя у нее раковую опухоль

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Когда осенью 2018 года 50-летняя жительница Саутхэмптона (Великобритания) по имени Таня Хибберд вернулась из двухнедельного отпуска на Кипре, она заметила, что ее хаски Сапфир, обычно не слишком ласковая, начала вести себя необычно. Каждый вечер Сапфир проделывала одно и то же — забиралась к хозяйке в постель и толкала ее лапой в правую грудь, причем в одно и то же место. Иногда собака ложилась и клала на это же место голову, сообщает Daily Mail.