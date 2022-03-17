Красота и здоровье
17.03.2022, 18:30

Собака спасла жизнь хозяйке, найдя у нее раковую опухоль

 
ФОТО: Shutterstock
Когда осенью 2018 года 50-летняя жительница Саутхэмптона (Великобритания) по имени Таня Хибберд вернулась из двухнедельного отпуска на Кипре, она заметила, что ее хаски Сапфир, обычно не слишком ласковая, начала вести себя необычно. Каждый вечер Сапфир проделывала одно и то же — забиралась к хозяйке в постель и толкала ее лапой в правую грудь, причем в одно и то же место. Иногда собака ложилась и клала на это же место голову, сообщает Daily Mail.

Спустя месяц Таня решила прощупать привлекавший внимание собаки участок груди, — и обнаружила там плотную опухоль размером с круглый леденец. Женщина обратилась к врачу, и у нее диагностировали трижды негативный рак молочной железы. Таня прошла 12 раундов агрессивной химиотерапии, курс лучевой терапии, а также перенесла операцию. В июле 2019 года она полностью поправилась, передает mail.ru

По словам Тани, когда Сапфир начала вести себя странно, она подумала, что собака просто соскучилась и хочет ласки. Однако, поскольку это поведение продолжалось целый месяц, Таня поняла, что Сапфир пытается ей что-то показать или о чем-то предупредить. Таня рекомендует всем владельцам домашних животных со вниманием относиться ко всем изменениям в их поведении, — возможно, это спасет хозяевам жизнь.

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