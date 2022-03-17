“Бесплодная” британка родила девятерых детей

“Я никогда не хотела быть многодетной мамой и думала, что это невозможно после того, как врачи сказали мне, что из-за анорексии я стала бесплодной. Я была похожа на скелет, — вспоминает Леа. — Но когда мы с Ником поженились, то решили попробовать родить ребенка, и родилась Элинор. А потом… ну еще один не повредит, и пошло-поехало. Мы не планировали, что их будет так много, но так уж вышло”, — смеется она.