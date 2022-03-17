Я – мама
17.03.2022, 10:30

“Бесплодная” британка родила девятерых детей

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ФОТО: Shutterstock
Леа Уильямс в 19 лет родила сына Джейкоба, но вскоре заболела анорексией. В 20 лет она весила всего 35 килограммов. У нее прекратилась менструация, и врачи сказали девушке, что у нее больше не будет детей. Однако в 24 года Леа смогла побороть болезнь, вышла замуж — и одного за другим родила девятерых детей, пишет Daily Mail.

Сейчас 40-летняя Леа и ее муж Ник — гордые родители 21-летнего Джейкоба, 15-летней Элинор, 12-летней Эви, 10-летнего Моргана, 7-летнего Бена, 6-летнего Фрэнки, 4-летнего Винни, 2-летней Эмми и 4-месячной Эдит, передает mail.ru.

“Я никогда не хотела быть многодетной мамой и думала, что это невозможно после того, как врачи сказали мне, что из-за анорексии я стала бесплодной. Я была похожа на скелет, — вспоминает Леа. — Но когда мы с Ником поженились, то решили попробовать родить ребенка, и родилась Элинор. А потом… ну еще один не повредит, и пошло-поехало. Мы не планировали, что их будет так много, но так уж вышло”, — смеется она.

По словам Леа, они с Ником не собираются останавливаться и хотят родить десятого ребенка. “Я до сих пор не могу поверить, что мое тело восстановилось: это настоящее чудо. И мой врач, который предрекал мне бесплодие, тоже не может в это поверить”, — говорит Леа.

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