“Бесплодная” британка родила девятерых детей(5)
Сейчас 40-летняя Леа и ее муж Ник — гордые родители 21-летнего Джейкоба, 15-летней Элинор, 12-летней Эви, 10-летнего Моргана, 7-летнего Бена, 6-летнего Фрэнки, 4-летнего Винни, 2-летней Эмми и 4-месячной Эдит, передает mail.ru.
“Я никогда не хотела быть многодетной мамой и думала, что это невозможно после того, как врачи сказали мне, что из-за анорексии я стала бесплодной. Я была похожа на скелет, — вспоминает Леа. — Но когда мы с Ником поженились, то решили попробовать родить ребенка, и родилась Элинор. А потом… ну еще один не повредит, и пошло-поехало. Мы не планировали, что их будет так много, но так уж вышло”, — смеется она.
По словам Леа, они с Ником не собираются останавливаться и хотят родить десятого ребенка. “Я до сих пор не могу поверить, что мое тело восстановилось: это настоящее чудо. И мой врач, который предрекал мне бесплодие, тоже не может в это поверить”, — говорит Леа.