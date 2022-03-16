Горячие хиты из белого золота: знаете ли вы, какие молочные продукты самые любимые?

Союз пищевой промышленности Эстонии призвал всех жителей Эстонии ежедневно выпивать не менее двух стаканов эстонского белого золота или молока. На это есть много причин. При переутомлении молоко может стать эффективным восстанавливающим средством – исследования американских спортивных физиологов показали, что, например, после спортивных нагрузок организм восстанавливается гораздо лучше при употреблении шоколадного молока, чем спортивных напитков. Молоко обеспечивает здоровье костей, так как молочные продукты обеспечивают около 75% необходимого кальция. Молоко, содержащее кальций, вместе с молочным белком и фосфатом, является хорошим средством для профилактики кариеса.

В продаже есть и настоящая фермерская продукция с хутора Нопри в Выруском уезде, который предлагает почти 20 различных изделий, таких как цельное молоко, кефир, йогурты, фермерские сладости и сыры.

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Эстония – одна из стран мира, где лучше всего контролируется производство молока и технологический процесс его изготовления. В Эстонии также очень хорошая природная среда для высокого качества молока, поскольку наш климат достаточно неблагоприятен для развития вредоносных бактерий.

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Молоко содержит все питательные вещества, углеводы, белки, витамины, минералы, необходимые для роста и функционирования организма, а также молочный сахар, незаменимый для иммунной системы, и все необходимые ей аминокислоты. Молоко – одно из самых богатых питательных веществ, в нем содержится более 200 000 различных компонентов, и о пользе молока можно говорить бесконечно. Но какую пользу вы можете получить от одного из самых популярных в Эстонии молочных продуктов – йогурта?

Как йогурт оказывает благотворное влияние на ваш организм и какие продукты особенно популярны?

Йогурт употребляется во всем мире уже сотни лет и содержит почти все питательные вещества, необходимые вашему организму. Употребление йогурта снижает риск сердечных заболеваний и остеопороза, помогает сбросить и поддерживать вес и облегчает проблемы с пищеварением. Йогурт, богатый белком и протеином, также помогает избавиться от сонливости и чувства усталости.



Когда несколько десятилетий назад йогурт появился в эстонских магазинах, он был новым и чужим диковинным продуктом. Новинка была быстро принята как жителями Эстонии, так и местными производителями молочных продуктов. Сегодня продукция эстонских производителей составляет 68% предлагаемых в Maxima йогуртов и йогуртовых напитков.

В прошлом году лидерами продаж в Maxima были совершенно простые йогурты во французском стиле, приготовленные только из молока и закваски. Среди жителей Эстонии также популярны сырые каши на йогурте, йогурты без вкусовых добавок, йогурты с семенами чиа, безлактозные йогурты и протеиновые йогурты. Наряду с последними, Maxima также предлагает широкий ассортимент других богатых белком молочных продуктов, от протеиновых йогуртов со вкусом запеченного яблока и клубники до различных пудингов, глазированных сырков, а также йогуртовых и молочных напитков.

Какой молочный продукт является самым успешным и популярным в Эстонии?