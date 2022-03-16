"Защитить достоинство и детей": истории пяти украинских женщин, отправившихся на передовую

"У нашего сопротивления женское лицо", - написала в "Инстаграме" первая леди Украины Елена Зеленская. Она тоже осталась в Киеве вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским.

На своей странице Елена делится яркими фотографиями, отражающими женский вклад в этой войне. И не только она. Социальные сети полны фотографий молодых женщин в форме и с оружием, готовых к битве за Украину.

Русская служба Би-би-си собрала истории пяти женщин на передовой.

Кира Рудик: "Мне страшно, но я в ярости"





"До начала этой войны я не держала в руках оружие. Не было необходимости, - рассказывает депутат украинской Рады Кира Рудик. - Но когда началось вторжение и появилась возможность его получить, я была в таком шоке, что решилась на это. Оно было тяжелым и пахло металлом и маслом".

Рудик собрала в Киеве отряд сопротивления, они готовятся защищать украинскую столицу.

По ее словам, она держит свое местонахождение в секрете, потому что спецслужбы Украины предупредили ее, что она находится в "расстрельном списке" российских властей.

Но несмотря на это она продолжает возглавлять фракцию "Голос" в Раде, при этом патрулируя улицы одного из районов Киева вместе со своим отрядом.

Ее фотография с автоматом в руках быстро разлетелась по интернету, и, как ей кажется, это сподвигло многих других женщин взять в руки оружие.

"Я получила много сообщений от женщин, в которых они рассказыывают, что тоже сражаются, - говорит Кира в беседе с корреспондентом Би-би-си. - Мы все отдаем себе отчет, какой будет эта война, у нас нет иллюзий, но мы должны защитить наше достоинство, нашу жизнь, наших детей".

"Мне страшно, но я в ярости, и это самое лучшее состояние для того, чтобы защищать свою страну".

По данным Всемирного банка, из 44-миллионного населения Украины женщины составляют 23 миллиона. В стране один из самых высоких в мире показателей женщин, служащих в вооруженных силах.

По данным ВСУ, с 2014 года процент женского личного состава в рядах армии вырос вдвое и достиг 15,6%.