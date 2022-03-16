4 признака того, что вам пора перестать пить кофе

Изжога. Кофеин может вызвать симптомы кислотного рефлюкса, так как он расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Это позволяет желудочной кислоте проникать в пищевод. Аналогичным эффектом обладают газированные напитки.

Проблемы со сном, тревожность. Из-за высокого содержания кофеина пить кофе нужно прекращать как минимум за шесть часов до сна. В тех случаях, когда имеется склонность к беспокойству, употреблять его нужно с особой осторожностью — его прием может спровоцировать учащенное сердцебиение и тремор, головные боли.

Абстинентный синдром. Если вам кажется, что без кофе день проходит не так, как надо, это может быть симптомом абстинентного синдрома или “ломки”. Обычно данное состояние развивается в условиях резкого отказа от вещества, к которому возникало привыкание. Если вы зависимы, то без кофе можете ощущать особенную усталость, ухудшение работоспособны, депрессивное настроение или гриппоподобные симптомы. Уменьшайте количество кофеина постепенно.

Увеличение веса. Кофе способствует чувству сытости, и люди, которые много его пьют, часто отказываются от приемов пищи. Но когда чувство “кофейной” сытости спадает, голод может ощущаться так остро, что человек становится склонным к перееданию или употреблению очень калорийных, жирных или сладких блюд, фастфуда. Это может привести к появлению лишних килограммов.