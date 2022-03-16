Магнит для денег: что носить в сумке каждый день, чтобы разбогатеть

Коллекционные купюры или монеты

Вообще, редкие печатные купюры или монеты считают отличным сувениром. И как здорово, что они же помогают владельцу обеспечить себе безбедную старость. Но лишь при одном условии: коллекционные монеты должны находиться в отдельном кармане — так, чтобы их никто не видел.

Высушенные бобы

Бобовые культуры символизируют удачу и материальный достаток. Говорят, что будущим богачам стоит положить в любимую сумку несколько высушенных зерен фасоли или гороха (желательно нечетное количество). Главное — верить, что их энергия поможет вам выбрать верное направление и разбогатеть.

Cпециальные магические амулеты

Они могут быть в форме маленькой рыбки или лягушки, а делают их из глины, серебра, бронзы или золота. Их стоит всегда носить с собой в кошельке в кармане с мелочью.

Дрожжи

Здесь все становится понятно, если вспомнить устойчивое выражение “Растет как на дрожжах”. Кажется, изначально наши предки имели в виду именно деньги…

Советуют положить в любимую сумку и кошелек совсем немного сухих дрожжей — якобы это поможет навсегда забыть о бедности.

Корень хрена

Почти два года назад нам говорили, что корень этого растения отлично работает против коронавируса. Но еще хрен притягивает удачу и отпугивает любые проблемы — в том числе и финансовые. Храните этот своеобразный талисман в кошельке между крупными купюрами или поближе к монетам.

Клевер

Это растение обычно связывают не столько с самим богатством, как с защитой от расточительности. А еще четырехлистный клевер хранит в себе силу карьерного роста и благополучия. Женщина, что ежедневно носит его при себе, учится тратить все деньги разумно и приумножать богатство.