Магнит для денег: что носить в сумке каждый день, чтобы разбогатеть(3)
Еще с древнейших времен люди разных культур стали верить, что определенные вещи несут в себе тайное послание: пока одни защищают нас от сглаза, другие следят за здоровьем своего хозяина. На сегодняшний день талисманы используют преимущественно для привлечения денег — будучи богатым человеком, можно обеспечить себе счастливое будущее. Считается, что для финансового благополучия достаточно хранить у себя в сумке или кошельке всего пару вещей, сообщает woman.ru.
Коллекционные купюры или монеты
Вообще, редкие печатные купюры или монеты считают отличным сувениром. И как здорово, что они же помогают владельцу обеспечить себе безбедную старость. Но лишь при одном условии: коллекционные монеты должны находиться в отдельном кармане — так, чтобы их никто не видел.
Высушенные бобы
Бобовые культуры символизируют удачу и материальный достаток. Говорят, что будущим богачам стоит положить в любимую сумку несколько высушенных зерен фасоли или гороха (желательно нечетное количество). Главное — верить, что их энергия поможет вам выбрать верное направление и разбогатеть.
Cпециальные магические амулеты
Они могут быть в форме маленькой рыбки или лягушки, а делают их из глины, серебра, бронзы или золота. Их стоит всегда носить с собой в кошельке в кармане с мелочью.
Дрожжи
Здесь все становится понятно, если вспомнить устойчивое выражение “Растет как на дрожжах”. Кажется, изначально наши предки имели в виду именно деньги…
Советуют положить в любимую сумку и кошелек совсем немного сухих дрожжей — якобы это поможет навсегда забыть о бедности.
Корень хрена
Почти два года назад нам говорили, что корень этого растения отлично работает против коронавируса. Но еще хрен притягивает удачу и отпугивает любые проблемы — в том числе и финансовые. Храните этот своеобразный талисман в кошельке между крупными купюрами или поближе к монетам.
Клевер
Это растение обычно связывают не столько с самим богатством, как с защитой от расточительности. А еще четырехлистный клевер хранит в себе силу карьерного роста и благополучия. Женщина, что ежедневно носит его при себе, учится тратить все деньги разумно и приумножать богатство.