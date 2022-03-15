5 вещей из мужского отдела, которые идеально подойдут женщинам

Куртка

Не видите подходящей модели в женском отделе? Обязательно заглядывайте в мужской. Особенно это работает с экстраутепленными куртками или моделями для катания на лыжах или сноубордах.

Некоторая часть производителей все еще продолжает застревать в стереотипах о том, что женщины обожают ярко-розовый цвет и приталенные модели. Так что если ты находитесь в поисках объемной куртки, присмотритесь к вариантам для мужчин.

Жакет

Где искать идеальный актуальный жакет для 2022 года? Конечно же, в мужском магазине. В ближайших сезонах модой на костюмы и их детали правит маскулинность, а самый актуальный жакет – удлиненный, с широкой линией плеч и, конечно, оверсайз-кроем.

Особенно смелые могут примерить и брюки, но здесь есть несколько деталей: например, линия талии: в этом сезоне актуальна завышенная посадка, а у мужчин она чаще всего стандартная.

Рубашка

Ну здесь все совсем просто: девушкам мужские рубашки идут даже больше.

Если хотите носить рубашку вместо жакета или кардигана, выбирайте немного удлиненные модели из плотных тканей. В этом случае даже большие размеры подойдут.

А вот если вы ищете рубашку, чтобы носить ее, заправляя в джинсы, брюки или юбки, имейте в виду, что длинные и слишком большие модели «спрятать» будет непросто, так что лучше присмотреться к не слишком длинным моделям своего размера.

Бомбер

Зумеры вернули моду на бомберы, и мы этому невероятно рады. Грамотно выбранный бомбер освежит образ, а еще станет акцентом в простом образе с джинсами и футболкой.

Но пока женские отделы пестрят разве что укороченными бомберами, которые точно не пробудут в трендах больше пары сезонов.

Если ищете бомбер, советуем присмотреться к более классическим моделям, которые и спустя пару лет не потеряют актуальности. Ищите их в мужских отделах.

Свитер

Мы уверены: свитеры – это вообще вещь унисекс. Во всяком случае, мужские – так точно.

За идеальным свитером, свитшотом или худи заглядывайте в мужские отделы – выбор сразу вырастет минимум в два раза.

Тут ограничений нет никаких: просто выбирайте модели, которые больше всего нравятся. А если давно мечтаете об образах в стиле double dressing, то нет ничего проще, чем купить одинаковые худи разного размера.