Названы способы обходиться без сахара

Сташ утверждает, что нередко организм принимает жажду за желание съесть что-то сладкое. Диетолог посоветовал в таких случаях пить воду. Еще лучше — подыскать еду, которой можно заменить сладости. Желательно, чтобы в ней было мало сахара, но много белка, передает mail.ru.

Другой метод отучиться от сладостей — физическая активность. “Если пройтись быстрым шагом, совершить короткую пробежку или подвигаться как-то еще, это поможет перехитрить любовь к сладкому”, — говорит он.

По словам эксперта, многие потребляют сахар, даже не догадываясь об этом. В результате их тяга к сладкому становится еще сильнее. “Хватает продуктов питания, которые являются скрытыми источниками сахара”, — утверждает он. Чтобы узнать, что в продукте есть сахар, нужно изучить его этикетку, а это делают далеко не все.

Чтобы не приходилось бороться с соблазнами, Сташ рекомендует выкинуть все сладости. Главное — продержаться без сахара подольше. “Со временем, по мере того, как вы отказываетесь от еды с сахаром в пользу более питательных вариантов, ваши вкусовые рецепторы и предпочтения тоже изменятся, — объясняет он. — Это значит, что сладости, которые вас когда-то манили, будут казаться уже не такими вкусными”.