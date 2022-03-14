Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Овен

В начале недели по карте “Суд” Овнов ждут долгожданные перемены. Кропотливая работа даст свои плоды, и Овны смогут обрести все то, что наполняет жизнь счастьем и дает возможность дальнейшего развития.

Карта “Император” призывает Овнов проявить лидерские качества и мудро править своей жизнью. Аркан говорит о возможности возглавить коллектив, обрести власть и почет, однако при этом важно принимать взвешенные решения и отказаться от эгоизма.

“Колесо фортуны” завершает неделю, и по этому Аркану Овны будут вовлечены в события, которые нельзя будет изменить. Совет карты: внимательно следить за происходящим, чтобы в нужный момент взять управление в свои руки.

Телец

Аркан “Умеренность” призывает Тельцов начать неделю не с активных действий, а с глубокого анализа произошедших событий. По этой карте не стоит форсировать дела — лучше действовать поэтапно и не торопиться с выводами.

По карте “Дурак” Тельцам важно чувствовать себя уверенно, чтобы управлять событиями. Свернуть с пути уже не удастся — остается лишь принимать верные решения, которые в конечном итоге приведут к позитивным переменам.

Аркан “Дьявол” призывает Тельцов к осторожности и осмотрительности. На пути к поставленной задаче придется проявить сообразительность и стойкость, чтобы не попасться в ловушку и уберечься от ошибок.

Близнецы

Аркан “Дурак” говорит о том, что Близнецы уже не смогут свернуть с выбранного пути. Для того, чтобы проблем и препятствий не было, важно следить за событиями и не допускать халатности по отношению к делам.

По карте “Верховная жрица” Близнецам не стоит вмешиваться в происходящие процессы, если нет полной уверенности. По этому Аркану лучше всего спокойно наблюдать и анализировать, чтобы в нужный момент взять бразды правления в свои руки.

В конце недели по карте “Луна” Близнецам нельзя забывать об ответственности. Аркан указывает на период, когда нельзя спешить с принятием решений, особенно если ситуация кажется двоякой. Умение прислушиваться к внутреннему голосу поможет избежать ошибок.

Рак