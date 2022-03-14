Всегда ли нужно платить больше за известные бренды? Вовсе нет!

А вы уже входите в число 140 000 жителей Эстонии, которые каждый день посещают магазины Maxima, чтобы порадоваться корзиной с самыми выгодными и качественными товарами? Покупательской корзине, где вы можете по одинаково выгодным ценам найти как товары известных и признанных брендов, так и продукцию менее известных марок.

Что такое продукты собственной торговой марки и достаточно ли они качественны?

В Maxima вас всегда ждет широкий ассортимент знакомых вам продуктов питания от известных местных производителей. Чтобы любимые вкусы по хорошей цене было еще легче найти, они отмечены ценниками «Низкая цена Maxima» (Odav Maxima hind).

Однако часто наряду с мясом, молоком, выпечкой и другими известными продуктами можно найти молочные и мясные продукты, а также хлебобулочные изделия и многое другое с гораздо менее известными названиями по цене немного ниже, чем аналогичные продукты известных брендов.

Речь идет о продуктах собственной торговой марки. Это означает изготовленный по заказу сети магазинов продукт, который носит торговую марку сети и продается под ней только в этой сети магазинов.

Вы, наверное, ловили себя на мысли, чем молоко, мясо или буханка хлеба с менее известным названием хуже, чем продукт известной торговой марки? Правильный ответ – ничем. Потому что многие продукты собственной торговой марки Maxima на самом деле производятся на широко известных эстонских предприятиях, а их качество не уступает уже давно знакомым товарам.

Известные бренды или продукты собственной торговой марки? Выбирайте то, что нужно!

Себестоимость продукта собственной торговой марки дешевле для производителя, потому что сеть-заказчик контролирует все, что касается этих продуктов – от способа упаковки до маркетинга – что и позволяет покупателю получить более выгодную цену.

Цель Maxima – предложить наилучшее соотношение цены и качества как известных брендов, так и продукции собственной марки, чтобы вам не пришлось думать: что взять, а что оставить? Предпочесть ли известный бренд или низкую цену?