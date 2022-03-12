Осторожно, йод! Когда его нужно употреблять, а когда это небезопасно

Что происходит за рубежом

Сообщения о военных действиях вызывают тревогу и побуждают европейцев скупать йод, полагая, что он может защитить от последствий радиоактивного излучения, если оно вдруг возникнет. С тех пор как Россия начала вторжение на Украину и объявила о повышенной готовности в российских ядерных силах, в отдельных аптеках Болгарии, Польши и Чехии запасы йода уже распроданы, а количество йода, проданного в польских аптеках, более чем удвоилось, сообщает Reuters. Должностные лица других стран Европы, в том числе Бельгии, Франции и Нидерландов, также согласны с тем, что спрос на йод вырос, несмотря на то, что они находятся дальше от конфликта на Украине, сообщают местные СМИ этих стран.

В бельгийских аптеках, где йод обычно предлагают бесплатно, почти 30 000 жителей взяли таблетки йода, сообщила The Brussels Times. Профсоюз фармацевтов во Франции сообщил, что значительно увеличилось число тех, кто требует медикамент, сообщает Le Parisien.

Почему именно йод?

Йод, который можно употреблять в виде таблеток или сиропа, используют для защиты людей от рака щитовидной железы. У развития этого вида рака есть несколько причин, и да, одна из них — влияние радиоактивного излучения. Но в то же время нужно четко осознавать, что если организм не подвергся воздействию радиации, то профилактическое использование йода не играет никакой защитной роли, напротив, это может нанести вред здоровью. Поэтому должностные лица европейских стран на различных уровнях на этой неделе выступили с заявлением, что употребление йода не требуется и в случае ядерной войны не поможет.