Осторожно, йод! Когда его нужно употреблять, а когда это небезопасно
По данным фармацевтов, в аптеках резко вырос спрос на йодные препараты и пищевые добавки с его содержанием, пишет Delfi Woman. Однако йодопрофилактика не является "лекарством от радиации" и может серьезно угрожать здоровью, предупреждает фармацевт Вадим Брижань.
Что происходит за рубежом
Сообщения о военных действиях вызывают тревогу и побуждают европейцев скупать йод, полагая, что он может защитить от последствий радиоактивного излучения, если оно вдруг возникнет. С тех пор как Россия начала вторжение на Украину и объявила о повышенной готовности в российских ядерных силах, в отдельных аптеках Болгарии, Польши и Чехии запасы йода уже распроданы, а количество йода, проданного в польских аптеках, более чем удвоилось, сообщает Reuters. Должностные лица других стран Европы, в том числе Бельгии, Франции и Нидерландов, также согласны с тем, что спрос на йод вырос, несмотря на то, что они находятся дальше от конфликта на Украине, сообщают местные СМИ этих стран.
В бельгийских аптеках, где йод обычно предлагают бесплатно, почти 30 000 жителей взяли таблетки йода, сообщила The Brussels Times. Профсоюз фармацевтов во Франции сообщил, что значительно увеличилось число тех, кто требует медикамент, сообщает Le Parisien.
Почему именно йод?
Йод, который можно употреблять в виде таблеток или сиропа, используют для защиты людей от рака щитовидной железы. У развития этого вида рака есть несколько причин, и да, одна из них — влияние радиоактивного излучения. Но в то же время нужно четко осознавать, что если организм не подвергся воздействию радиации, то профилактическое использование йода не играет никакой защитной роли, напротив, это может нанести вред здоровью. Поэтому должностные лица европейских стран на различных уровнях на этой неделе выступили с заявлением, что употребление йода не требуется и в случае ядерной войны не поможет.
“Нынешняя ситуация в Украине не говорит о необходимости приема таблеток йода, — пишет в Twitter Федеральное агентство Бельгии по контролю за ядерным оружием. — Йод употребляйте только по рекомендации правительственных учреждений”. В свою очередь, глава Госбюро по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова написала в Twitter, что есть много вопросов о таблетках йода, однако употребление специализированных препаратов следует рассматривать в конкретных случаях, иначе это бессмысленно.
Как указывает Вадим Брижань, для нейтрализации последствий излучения с помощью свободно приобретаемой в аптеках пищевой добавки таких таблеток надо было бы съесть несколько сотен за один прием — до 600! И это скорее разрушит организм, чем сможет защитить. При этом йод защищает только от одной части спектра излучения, а не от всей совокупности, что тем более делает употребление пищевой добавки бессмысленным.
Медикаменты, применяемые при повышенном радиоактивном фоне, нельзя купить в аптеках. Их страны держат в запасе и раздают населению только и исключительно в случаях конкретных рисков
Йод нужен организму, но…
Фармацевт опасается, что несоразмерное приобретение йодных препаратов может оставить без лекарств пациентов, которым они действительно нужны. И таких людей очень много.
Йод — минерал, играющий важную роль в поддержании здоровья, он необходим каждому из нас. Если вы не получаете достаточно йода с пищей, могут потребоваться пищевые добавки. По данным США, большинство людей получают достаточно йода с ежедневным питанием, но в некоторых частях мира низкий уровень йода является серьезной причиной проблем со здоровьем. Также потребность в йоде разная у разных групп населения. Например, у беременных выше риск низкого уровня йода, и, соответственно, недостаточное количество йода увеличивает риск проблем развития у младенцев.
Радиоактивный йод помогает лечить ряд проблем, связанных со щитовидной железой. После воздействия излучения йод может обеспечить определенную защиту от повреждений щитовидной железы. Он помогает также при фиброцистической мастопатии, которая является безвредным состоянием и появляется у некоторых женщин во время менструации.
Надо отметить, что большинство людей получают в своем рационе более чем достаточно йода. Одна чайная ложка йодированной соли содержит 400 микрограммов йода. Это в два раза больше, чем требуется большинству взрослых в день.
Как естественным образом принимать йод с едой?
Йод содержится во многих продуктах питания, особенно в морепродуктах. Хороший источник — морские водоросли. Другими источниками из даров моря являются:
тунец,
сардины,
лосось,
омары,
креветки.
Йод содержится и в таких продуктах питания, как:
молочные продукты,
зерновые,
яйца,
овощи.
Йод содержится в материнском молоке и добавляется в смеси для младенцев. Его добавляют и ко многим брендам столовой соли.
Передозировка йода
Необдуманное приобретение йодных препаратов не только может оставить без лекарств пациентов, которым они жизненно необходимы, необдуманное употребление йода действительно разрушительно для здоровья. Более 1100 микрограммов йода в день для взрослых могут быть опасны. Это может привести к сбоям в работе щитовидной железы и другим проблемам со здоровьем.
Чрезмерное употребление йода может вызвать:
нарушения в работе живота;
боли в животе;
головные боли;
насморк;
диарею;
металлический привкус во рту.
И эти неприятные явления наблюдаются уже в случае небольшой “перегрузки” йода в человеческом организме. Подумайте, какой вред может нанести принятие больших доз, например, если вы решите пить раствор йода на спирту.
Не употребляйте йод, если у вас есть проблемы со щитовидной железой, если только врач этого не рекомендует. Беременным иногда дополнительно необходим йод, однако это тоже посоветует специалист.
Вадим Брижань просит пациентов перед покупкой йода посоветоваться со своим фармацевтом, так как препараты йода могут взаимодействовать с другими лекарствами. Они могут взаимодействовать с литием и лекарствами для лечения проблем с сердцем, высоким артериальным давлением и щитовидной железой.
Что такое радиоактивный йод?
В научно-фантастических фильмах можно увидеть, что все, что связано с радиоактивностью, почти всегда создает опасность. Но в реальной жизни врачи могут использовать радиоактивные вещества в лечении. Радиоактивный йод — хороший пример.
Обычный йод — одно из необходимых нашему организму основных питательных веществ, и мы принимаем его с пищей. Щитовидная железа выделяет гормон, который управляет некоторыми важнейшими функциями организма, например ростом и физическим развитием.
Однако в медицине используют другую форму йода — радиоактивный йод. Есть вещество, которое радиоактивно, выделяет такой интенсивный вид энергии, что может нанести вред организму, но ученые научились его “сдерживать” и использовать в медицине при лечении многих заболеваний.
Как в медицине применяют радиоактивный йод
Получив дозу радиоактивного йода в жидкой капсуле, щитовидная железа его поглощает, это может помочь врачу вовремя заметить клетки опухоли в щитовидной железе.
Как это происходит? Йод вводят или делая укол, или просят проглотить йодную таблетку. Через несколько часов сканирующее устройство показывает, где накопилась радиация. В частях щитовидной железы, в которых накопилось меньше радиации, чем в других, могут быть клетки опухоли. Врач использует и другие методы диагностики, чтобы убедиться в этом очаге.
Радиоактивный йод также может показать, распространился ли рак вне щитовидной железы. После получения дозы сканер проверяет, нет ли признаков заболевания во всем теле. Радиоактивный йод применяется не только в диагностике, но и в лечении.
Радиоактивный йод является:
самым распространенным методом лечения болезни Грейвса. Есть и другие лекарства или возможность лечить оперативно, но метод врач выбирает исходя из тяжести заболевания и анамнеза пациента;
одним из методов лечения мужчин с раком простаты. Его применяют в случаях, если рак находится на ранней стадии или растет медленно. Если существует больший риск распространения заболевания за пределы простаты, врач может совмещать лечение радиоактивным йодом с лучевой терапией;
методом, с помощью которого лечат вид рака глаз, называемый меланомой глаза или интраокулярной меланомой;
одним из способов лечения рака шейки матки или рака матки у женщин.
Эксперт напоминает, что самого доступного медицинского специалиста по-прежнему можно найти в аптеке. Поэтому при покупке любых препаратов обязательно консультируйтесь с фармацевтом.