Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

В середине марта удастся иначе взглянуть на некоторые аспекты жизни. Уже в понедельник начнется позитивный период, полный надежд и открытий. Эта неделя отлично подходит для поисков себя, а также для создания благоприятной атмосферы в доме. Получится приблизиться к гармонии с семьей и зарядиться энергией радости.

Женщина-Овен

Ситуация на работе или в личной жизни может вызвать бурную негативную реакцию, но эти чувства временны, поэтому не нужно что-то менять под их влиянием. Астрологи советуют Овнам себя в руки — так у них получится принять верное решение. События этой недели будут прямым отражением прошлых поступков, а также мыслей и чувств. Если женщины-Овны будут настроены агрессивно, то жизнь отплатит им той же монетой. Первостепенное значение имеет сильное биополе. Сейчас нужно как можно скорее избавиться от вещей, которые крадут энергетику.

Женщина-Телец

Оптимизм этих женщин и их позитивное мышление не останутся незамеченными: добро вернется к представительницам этого Знака сторицей почти сразу. Доброта и отзывчивость помогут не только в привлечении удачи, но и в привлечении мужчин. Сильному полу понравится проявление великодушия со стороны прекрасных Тельцов. Советы о том, как женить на себе мужчин разных Знаков, помогут оптимизировать процесс флирта и знакомства, перевод отношений на новый уровень. Женщины этого Знака сейчас на пике возможностей.

Женщина-Близнецы

Прекрасным Близнецам удастся запрограммировать себя на удачу. Звезды им в этом помогут, причем почти сразу. На этой неделе не будет ни одного плохого дня, но это не значит, что можно расслабляться. Успех будет сопутствовать только активным Близнецам, имеющим цель. Не исключено, что появится чувство, будто они заблудились и не знают, как быть дальше. Это лишь иллюзии, не имеющие под собой никакой серьезной основы. Согласно гороскопу, женщины-Близнецы должны идти своим путем, невзирая на преграды.

Женщина-Рак