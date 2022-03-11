Любимая игрушка расскажет о характере ребенка
Иногда полезнее развивать творческий потенциал малыша, например, не покупать ему готовый домик в магазине, а дать возможность построить его из коробок, или же подарить девочке множество лоскутков, чтобы она могла придумать наряд для куклы. У каждого ребенка есть своя любимая игрушка, с которой он не расставался все детство. Оказывается, она может многое о нем рассказать.
Подбираем игрушки по возрасту
Одним из самых важных этапов в жизни человека является детство, когда ребенок приобретает новые навыки, учится жить по правилам общества, стремительно развивается. Его невозможно представить без игрушек. Он знакомится с ними с самого раннего возраста. Первые игрушки малыша — погремушки и пирамидки, он понимает, что их можно не только трогать, но и разбирать, манипулировать ими, узнавая новые свойства.
Когда ребенок достигает 3 или 4 лет, ему начинают дарить игрушки, с которыми можно устраивать сюжетно-ролевые игры. Игрушки “оживают”, т.е. разговаривают друг с другом, ходят в гости, болеют, отмечают праздники, девочки могут играть в детский сад или семью. Для подобных игр подходят небольшие игрушки высотой от 5 до 10 см. Чуть позже девочкам можно дарить и больших кукол, которых они будут расчесывать, завязывать им бантики, переодевать, т.е. она будет имитировать младенца. Для игр в “дочки-матери” не очень подходят Барби, т.к. это, по сути, взрослая женщина, и ее лучше покупать девочкам школьного возраста, которые начинают осваиваться во взрослом мире. Естественно, маленькой хозяйке пригодятся и кукольные домики, наборы посуды, одежды, коляски.
У мальчиков свои интересы. Это, чаще всего, машинки и оружие. Маленьким детям не стоит брать машины на радиоуправлении, т.к. ребенок должен сам научиться толкать или тянуть их, это помогает выработать уверенность в себе. Чтобы игры были более интересными, можно приобрести небольших кукол или зверей, которых малыш будет катать на своей машине. Кто-то уверен, что игрушечное оружие может навредить психике ребенка. Психологи с этим не согласны. Главное, чтобы его было не много, и чем оно проще, тем лучше. Оружие, имитирующее настоящие, покупать не стоит, а иначе ребенок будет сосредоточен на самом процессе стрельбы, а в играх нужно обращать внимание именно на человеческие отношения, бессмысленная беготня и стрельба особой пользы не принесут.
Пятилетние дети уже заинтересованы отношениями между людьми и с удовольствием играют в больницу, в школу, могут стать капитанами или же космонавтами. Хорошо, если родители подарят им тематические игрушки, например, набор доктора, халат, чтобы стать врачом, или же фуражку капитана и бинокль для мальчика, играющего в капитана.
Игрушка и характер
У каждого ребенка в детстве была своя, особенная игрушка, которую он выделял среди остальных. Не обязательно это самая дорогая или современная вещь, иногда и весь истертый зайчик или плюшевый мишка могут быть самыми-самыми.
1. Кукла. Эта игрушка помогает ребенку научиться общению и самоанализу. Он воспринимает ее, как друга, с которым можно поделиться своими радостями и огорчениями, она помогает снять эмоциональное напряжение. Девочки, которые в детстве проводили много времени с куклами, могут легко заводить новые знакомства. Они вырастут общительными и внимательными. Им подходят творческие профессии, связанные с самовыражением: психолог, учитель, писатель.
2. Мягкая игрушка. Их выбирают самые общительные дети, которых любят практически все, в любом коллективе они чувствуют себя прекрасно. Эти малыши добрые и заботятся о домашних животных, стараются накормить их на улице, часто просят родителей купить котенка или хомячка. Любовь к мягким игрушкам говорит о чувствительности, о том, что над ребенком всегда властвуют чувства и эмоции. Их выбирают и те малыши, которые чего-то боятся, т.к. мягкий и пушистый друг успокаивает и защищает. В будущем такие люди не смогут постоянно сидеть дома, они ненавидят рутину, не могут жить без новых впечатлений и путешествий.
3. Машинки. Чаще всего их выбирают мальчики, которые хотели бы быть похожими на своего папу, реализовать свои мужские качества. Сценарий игры часто подсказывает, какие именно проблемы мучают ребенка. Так, аварии, столкновения — способ избавления от страхов, привычка разбирать машинку на части — способность к точным наукам.
4. Оружие. Многие уверены, что оружие выбирают агрессивные дети. Но психологи считают, что это не так. С оружием любят играть малыши с богатой фантазией, которые в своем воображении легко переносятся на поле сражения. Такая игрушка показывает, что он не так уж уверен в своих силах, вряд ли сможет победить, если у него не будет оружия.
5. Солдатики. Дети, которые обожают играть в солдатики, любят систематизировать факты, что-то коллекционировать, накапливать сведения, объединять объекты в группы. Из такого ребенка может вырасти человек науки, или же тот, кто будет заниматься статистикой, управлением финансами, юриспруденцией, т.е. там, где требуется интеллект и стратегическое мышление. Это умные, сообразительные и рационально мыслящие люди, отличающиеся выдержкой и нестандартным мышлением.
7. Конструктор. Его выбирают усидчивые и терпеливые дети, с логическим мышлением. Им нравится, когда все идет по плану, они привыкли получать удовольствие от результата своей кропотливой работы. Такие дети в будущем могут проявить себя в профессиях, где требуется аккуратность, собранность, следование протоколу. Их отличительные качества — трудолюбие, терпение и упорство. Они не привыкли бросать свое дело, стараются довести его до конца, не переносят неожиданностей.
8. Краски, карандаши, пластилин. Желательно, чтобы в каждом доме у детей всегда под рукой были эти вещи, помогающие развивать творческие способности. Это не значит, что вы обязательно вырастите художника, но эти навыки помогут ему в любой деятельности. Не нужно критиковать ребенка или же учить его рисовать “правильные” картинки, до 5 лет можно не обучать его азам техники, чтобы он научился самовыражаться. Те, кто в детстве особенно любили пластилин, остаются романтиками и идеалистами, которые мечтали бы сделать свой мир более совершенным. Они привыкли существовать в своем мире грез, им интересно познавать тайны мира и учиться чему-то новому. Ранимые и чувствительные дети обожают рисовать, они передают через свое творчество свои эмоции и чувства.
У детей обязательно должны быть игрушки. Но нужно покупать их по возрасту и выбирать правильно. Желательно не брать заводные, поющие или же говорящие игрушки, неподвижные фигурки с фиксированной позой. К тому же ребенка нужно учить ими пользоваться, например, показать, как строить домик из кубиков, подсказать сюжет для игры. Это нам кажется, что играть просто, но и игра требует определенных умений знаний и развитого воображения.