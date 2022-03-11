Любимая игрушка расскажет о характере ребенка

Иногда полезнее развивать творческий потенциал малыша, например, не покупать ему готовый домик в магазине, а дать возможность построить его из коробок, или же подарить девочке множество лоскутков, чтобы она могла придумать наряд для куклы. У каждого ребенка есть своя любимая игрушка, с которой он не расставался все детство. Оказывается, она может многое о нем рассказать.

Подбираем игрушки по возрасту

Одним из самых важных этапов в жизни человека является детство, когда ребенок приобретает новые навыки, учится жить по правилам общества, стремительно развивается. Его невозможно представить без игрушек. Он знакомится с ними с самого раннего возраста. Первые игрушки малыша — погремушки и пирамидки, он понимает, что их можно не только трогать, но и разбирать, манипулировать ими, узнавая новые свойства.

Когда ребенок достигает 3 или 4 лет, ему начинают дарить игрушки, с которыми можно устраивать сюжетно-ролевые игры. Игрушки “оживают”, т.е. разговаривают друг с другом, ходят в гости, болеют, отмечают праздники, девочки могут играть в детский сад или семью. Для подобных игр подходят небольшие игрушки высотой от 5 до 10 см. Чуть позже девочкам можно дарить и больших кукол, которых они будут расчесывать, завязывать им бантики, переодевать, т.е. она будет имитировать младенца. Для игр в “дочки-матери” не очень подходят Барби, т.к. это, по сути, взрослая женщина, и ее лучше покупать девочкам школьного возраста, которые начинают осваиваться во взрослом мире. Естественно, маленькой хозяйке пригодятся и кукольные домики, наборы посуды, одежды, коляски.