В субботу в T1 состоится концерт Элины Нечаевой и Vapper Kvartett в поддержку Украины

Партнеры концерта: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. На концерте прозвучат призывы звонить по номерам благотворительных телефонов и совершать банковские переводы в поддержку Украины. Подробная информация о благотворительных телефонах на сайте https://ukrainaheaks.ee .

До 11 марта в зоне выгрузки товара №1 у задней стены торгово-развлекательного центра Т1 также проходит прием материальных пожертвований в поддержку Украины. С дополнительной информацией об акции можно ознакомиться на страничке MTÜ Slava Ukraini в Facebook.