11.03.2022, 09:32
В субботу в T1 состоится концерт Элины Нечаевой и Vapper Kvartett в поддержку Украины
Foto: Kenno Soo
В субботу, 12 марта, в 14:00 на первом этаже центра T1 начнется благотворительный концерт Элины Нечаевой и коллектива Vapper Kvartett. На мероприятии прозвучат призывы делать пожертвования в поддержку Украины.
Партнеры концерта: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. На концерте прозвучат призывы звонить по номерам благотворительных телефонов и совершать банковские переводы в поддержку Украины. Подробная информация о благотворительных телефонах на сайте https://ukrainaheaks.ee.
До 11 марта в зоне выгрузки товара №1 у задней стены торгово-развлекательного центра Т1 также проходит прием материальных пожертвований в поддержку Украины. С дополнительной информацией об акции можно ознакомиться на страничке MTÜ Slava Ukraini в Facebook.